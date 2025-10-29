📉 Rezultatele financiare ale Microsoft pentru primul trimestru al anului 2026: cifrele solide maschează îngrijorarea investitorilor cu privire la cheltuielile pentru inteligența artificială

mai mici decât se aștepta și avertismentele privind presiunea viitoare asupra marjelor au alimentat îndoielile pieței cu privire la ritmul de monetizare a proiectelor costisitoare de AI.

Aspecte esențiale Creștere puternică, reacție negativă: Microsoft a depășit consensul privind veniturile și profiturile, însă acțiunile au scăzut cu 3% după închiderea bursei , pe fondul îngrijorării investitorilor cu privire la rentabilitatea investițiilor în IA.

Azure își menține dinamica: segmentul cheie Azure a crescut cu 39% (peste previziuni), confirmând puterea robustă a activității companiei în domeniul cloud.

Apar îngrijorări legate de CapEx: Cheltuielile de capital (CapEx) mai mici decât se aștepta și avertismentele privind presiunea viitoare asupra marjelor au alimentat îndoielile pieței cu privire la ritmul de monetizare a proiectelor costisitoare de AI.

Microsoft a înregistrat rezultate financiare solide pentru primul trimestru al anului fiscal 2026 (încheiat la 30 septembrie 2025), depășind așteptările analiștilor în ceea ce privește indicatorii cheie, înregistrând în special o creștere robustă în segmentele de afaceri cloud. În ciuda performanțelor solide, acțiunile companiei au scăzut cu până la 3% în tranzacțiile după închiderea bursei, reflectând îngrijorarea persistentă a investitorilor cu privire la rentabilitatea investițiilor (ROI) din cheltuielile masive pentru infrastructura AI. Acțiunile Microsoft scad în tranzacțiile după închiderea bursei. Sursa: Bloomberg Principalele rezultate financiare trimestriale Venituri și profitabilitate: Venituri: 77,7 miliarde de dolari (+18% față de anul precedent, +17% în monedă constantă) față de consensul de 75,55 miliarde de dolari.

Venituri operaționale: 38,0 miliarde de dolari (+24% față de anul precedent) față de consensul de 35,1 miliarde de dolari.

EPS (GAAP): 3,72 dolari (+13% față de anul precedent).

EPS (non-GAAP): 4,13 dolari (+23% față de anul precedent), excluzând impactul investiției OpenAI. Venit net (GAAP): 27,7 miliarde de dolari (+12% față de anul precedent). Cheltuieli de capital (CapEx): CapEx: 19,39 miliarde de dolari — semnificativ sub consensul de 23,04 miliarde de dolari. Această divergență poate fi considerată o dezamăgire de către cei care doresc cheltuieli agresive, dar ar putea sugera, de asemenea, că cheltuielile suplimentare nu ar putea accelera în mod substanțial perspectivele de venituri. Rezultatele segmentelor de afaceri Intelligent Cloud (motor principal de creștere): Venituri: 30,9 miliarde de dolari (+28% față de anul precedent) față de consensul de 30,18 miliarde de dolari.

Azure și alte servicii cloud: +39% față de anul precedent (ex-FX) față de consensul de +37,1%. Productivitate și procese de afaceri: Venituri: 33,02 miliarde de dolari (+17% față de anul precedent) față de consensul de 32,29 miliarde de dolari.

Microsoft 365 Cloud comercial: +17% față de anul precedent (+15% în monedă constantă).

Microsoft 365 Consumer cloud: +26% față de anul precedent.

LinkedIn: +10% față de anul precedent.

Dynamics 365: +18% față de anul precedent. Mai multe computere personale: Venituri: 13,76 miliarde de dolari (+4% față de anul precedent) față de consensul de 12,88 miliarde de dolari.

Windows OEM: +6% față de anul precedent.

Căutare și publicitate (ex-TAC): +16% față de anul precedent. De ce scad acțiunile? În ciuda faptului că a depășit așteptările în ceea ce privește veniturile și câștigurile, piața a reacționat negativ din cauza mai multor factori: Preocupări legate de rentabilitatea investiției în AI: Microsoft cheltuiește zeci de miliarde de dolari pe infrastructura AI (aproximativ 80 de miliarde de dolari în anul fiscal 2025), însă investitorii cer dovezi mai convingătoare privind rentabilitatea proporțională a acestei cheltuieli.

Orientări și cheltuieli de capital viitoare: Piața aștepta semnale clare privind accelerarea monetizării AI. Cheltuielile de capital mai mici decât se aștepta (19,39 miliarde de dolari față de consensul de 23 miliarde de dolari) pot sugera că Microsoft ajustează ritmul investițiilor, ridicând semne de întrebare cu privire la dinamica cererii.

Concurența în domeniul infrastructurii AI: Rapoartele conform cărora Oracle ar fi preluat unele comenzi de infrastructură de la OpenAI (un partener cheie al Microsoft) ar putea semnala o pierdere a dinamicii în segmentul hyperscale.

Presiunea asupra marjelor: Directorul financiar Amy Hood a avertizat anterior că marjele ar putea fi supuse presiunii în contextul extinderii centrelor de date. Deși marja operațională a fost de 45% în acest trimestru, investițiile continue semnificative ar putea să o erodeze și mai mult.

Prima de evaluare: Acțiunile Microsoft se tranzacționează la un P/E forward de aproximativ 35, ceea ce reprezintă o primă față de piața mai largă. Investitorii se așteaptă ca această evaluare ridicată să fie justificată de o creștere spectaculoasă a veniturilor din AI, care încă nu s-a materializat pe deplin. Indicatori pozitivi Venituri Microsoft Cloud: 49,1 miliarde de dolari (+26% față de anul precedent).

Obligații de performanță rămase: au crescut cu 51% până la 392 miliarde de dolari — un semnal puternic al cererii viitoare.

Flux de numerar liber: compania a generat 45,1 miliarde de dolari din activități operaționale în timpul trimestrului.

Randamentul capitalului pentru acționari: 10,7 miliarde de dolari returnați prin dividende și răscumpărări de acțiuni. Rezumat Microsoft a înregistrat rezultate solide, depășind consensul privind veniturile, profitul operațional și EPS. Creșterea de 39% a Azure (peste prognoza de 37%) confirmă puterea platformei cloud. Cu toate acestea, piața pare să penalizeze compania pentru lipsa unor indicații clare cu privire la modul în care investițiile sale anterioare se vor traduce în profituri viitoare mai mari. În plus, concurența emergentă în segmentul infrastructurii cloud ridică semne de întrebare pentru unul dintre liderii pieței. Cu toate acestea, trebuie recunoscut că perspectivele companiei pentru creștere și dezvoltare continuă rămân extrem de puternice. Acțiunile companiei au pierdut 3-4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii. Sursa: xStation5

