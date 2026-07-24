Rezultatele financiare ale SAP: cererea pentru serviciile cloud este puternică, marjele rămân sub presiune

SAP este unul dintre liderii din sectorul SaaS, dar, în ciuda creșterii activității și a profiturilor, s-a numărat și printre companiile cu cele mai mari scăderi ale prețului acțiunilor în ultimele câteva trimestre. SAP (interval zilnic) Sursa: xStation5 Nu este un caz izolat, întrucât acesta este un fenomen observat în întreaga industrie SaaS, unde piața pare încă reticentă să creadă că aceasta nu va dispărea peste noapte sub presiunea inteligenței artificiale. Nici măcar rezultatele bune nu ajută. Cum s-au prezentat lucrurile de data aceasta? La fel ca în cazul ServiceNow, de exemplu, veniturile și profitul pe acțiune (EPS) contează, dar sunt indicatori secundari. Venituri: 9,88 miliarde EUR (estimat 9,85 miliarde EUR)

Câștig pe acțiune (EPS): 1,59 EUR (estimat 1,75 EUR)

Profit operațional: 2,74 miliarde EUR (estimat 2,9 miliarde EUR) Pentru o companie care se confruntă cu un sentiment de piață atât de negativ, neîndeplinirea așteptărilor ar duce, de obicei, la o vânzare masivă. Ce a convins piața să împingă acțiunile în sus Segmentul-cheie în contextul actual al pieței este segmentul de cloud al companiei, care este destinat să devină principalul motor de profit al acesteia. În acest sens, investitorii au obținut ceea ce își doreau cel mai mult. Compania nu numai că a menținut ritmul de creștere a comenzilor, ci l-a accelerat în mod evident: 26% față de așteptările de 24%. Acesta este un semnal clar că segmentul cel mai promițător al companiei înregistrează performanțe foarte bune. Perspective Rezultatele și indicatorii de evaluare arată din ce în ce mai clar că piața a supraestimat în mod evident presiunea pe care inteligența artificială (AI) ar exercita-o asupra companiei, dar este posibil să fi subestimat costurile transformării și adaptării la noul mediu. În ce poziție se află compania în acest context Compania a trecut de la un nivel ridicat al datoriei nete la o poziție de lichidități nete, care se situează în prezent la aproximativ 2,2 miliarde de euro, sporindu-și semnificativ flexibilitatea financiară. Raportul datorie/capital propriu a scăzut la doar 0,2.

Fluxul de numerar liber rămâne ridicat și a atins aproximativ 3,2 miliarde de euro în ultimul trimestru.

Din perspectivă fundamentală, SAP are acum unul dintre cele mai solide bilanțuri din sectorul tehnologic european, ceea ce îi conferă companiei o libertate semnificativă de a finanța creșterea, achizițiile și randamentele pentru acționari, menținând în același timp un nivel ridicat al investițiilor.

Costurile erodează marjele, dar compania pare foarte bine pregătită pentru provocările existente. Multe semnale sugerează că aceasta este mai bine poziționată decât sugerează prețurile actuale ale pieței.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."