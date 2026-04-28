Rezultatele financiare ale Spotify: profitabilitate în creștere, preț în scădere

Platforma suedeză de distribuție audio, cotată la o bursă din SUA, a înregistrat o scădere de peste 10% după publicarea rezultatelor pentru primul trimestru al anului 2026. În ciuda reacției extreme a pieței, cifrele nu par să justifice acest lucru – cel puțin nu la prima vedere. Câștigul pe acțiune (EPS) a fost cu mult peste așteptări, ajungând la 3,45 euro, față de estimările pieței de aproximativ 2,95 euro.

Veniturile au fost doar solide, aproape exact în linie cu consensul, totalizând 4,53 miliarde de euro. Alte aspecte pozitive pentru companie includ: Numărul abonaților premium a crescut cu 9% față de anul trecut, ajungând la 293 de milioane – aproape de așteptările pieței.

Veniturile provenite de la utilizatorii premium au crescut cu 10% față de anul trecut, ajungând la 4,15 miliarde de euro.

Numărul utilizatorilor activi lunar a crescut la 761 de milioane – de asemenea, peste așteptări.

Marja brută a crescut la un nivel record de 33%, depășind propriile previziuni ale companiei.

Profitul operațional a atins, de asemenea, un nivel record, crescând la 715 milioane de euro, cu o marjă de 15,8%.

Fluxul de numerar liber (FCF) a atins, de asemenea, un nivel record, de 824 milioane de euro. Ar putea ceva să strice aceste rezultate atât de solide? Piața pare să se concentreze aproape exclusiv pe previziuni. Compania a anunțat că profitul operațional pentru trimestrul al doilea este estimat să ajungă la 630 de milioane de euro. Aceasta reprezintă o scădere față de primul trimestru și este semnificativ sub așteptările pieței, de aproximativ 674 de milioane de euro. Se estimează că veniturile vor crește la 4,8 miliarde de euro, iar numărul utilizatorilor activi lunar va ajunge la 778 de milioane. Acest lucru sugerează că această companie nu se așteaptă la o deteriorare structurală a condițiilor de afaceri, ci semnalează mai degrabă o scădere temporară a profitabilității - deși pornind de la un nivel foarte ridicat. În același timp, compania demonstrează că poate crește constant veniturile, iar indicatorii privind utilizatorii oferă, de asemenea, motive de optimism. Deși o scădere semnificativă a profitabilității de la un trimestru la altul reprezintă o problemă notabilă pe termen scurt, amploarea vânzărilor masive pare, în contextul acestui comunicat, exagerată. SPOT.US (interval zilnic) A doua jumătate a anului 2025 s-a dovedit a fi foarte dificilă pentru Spotify. Valoarea companiei a scăzut cu până la 45%, anulând întregul câștig înregistrat la începutul anului 2025. Amploarea acestei scăderi poate ridica semne de întrebare – semne de întrebare împărtășite de analiștii firmelor de investiții. Având în vedere perioada de timp, scăderea valorii companiei ar fi putut fi determinată în principal de redirecționarea capitalului către companii axate pe inteligența artificială. Sursă: xStation5

