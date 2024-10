Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Argint, Gaze Naturale, Cacao (10.09.2024)

Petrol OPEC+ decide să amâne creșterea producției cu două luni. Aceasta înseamnă că oferta cartelului va crește teoretic cu 180 de mii de barili pe zi, în loc de 540 de mii de barili pe zi

Un studiu Platts indică faptul că producția de petrol OPEC+ a scăzut cu 300 de mii de barili pe zi, în principal din cauza scăderii producției în Libia. Libia continuă să suspende exporturile din porturile sale. Supraproducția din țările cu limite s-a ridicat la 327 de mii de barili pe zi. Supraproducția se datorează în principal Irakului (+0,4 mbd)

Un analist Kpler indică faptul că petrolul libian poate fi ușor înlocuit cu petrolul WTI din SUA, care are parametri foarte asemănători. Prin urmare, o creștere a cererii de petrol american nu poate fi exclusă în următoarele săptămâni.

Numai în luna august, importurile de petrol WTI au crescut la aproape 1,5 milioane de barili/d, ceea ce reprezintă o revenire de aproape 25% pe o bază lunară

Dacă ne uităm la curba futures și, în special, la diferența dintre cele mai apropiate contracte, observăm un potențial semnal de suprasolicitare excesivă a petrolului Brent. Diferența a scăzut la 0,4 USD, ceea ce a generat un semnal de supra-vânzare de două ori în ultimele săptămâni

Cu toate acestea, este încă departe de semnalele din 2022 sau 2023, când diferența dintre contracte (backwardation) a scăzut la 0,1-0,3 USD.

În cazul petrolului WTI, diferența dintre contracte este de 0,7 USD, iar semnalul de supravânzare a fost generat în principal în jurul valorii de 0,2-0,3 USD

La rândul său, comportamentul crack spread-ului și al petrolului WTI poate indica faptul că prețurile petrolului s-au adaptat la scăderea marjelor. O revenire a crack spread-ului de la aproximativ 15-16 USD ar putea fi, de asemenea, un semnal de redresare Putem observa un semnal de supra-vânzare a țițeiului Brent, ceea ce poate însemna că suportul se află în intervalul 70-72 USD. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil WTI s-a adaptat la diferențele de crack. Având în vedere prețurile ușor mai scăzute ale petrolului, procesatorii pot obține acum marje ușor mai mari, ceea ce îi poate încuraja să cumpere mai mult petrol în următoarele săptămâni. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Stocurile de produse petroliere au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani și la nivelurile de anul trecut. Dacă vom asista la o continuare a scăderilor în următoarele săptămâni, ar putea însemna că piața carburanților din SUA este încă deficitară și acest lucru ar putea sugera prețuri prea scăzute. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Petrolul Brent a scăzut la o zonă de cerere foarte importantă, în intervalul 69-73 USD pe baril. În prezent sunt testate minimele locale din martie 2022. O depășire a acestor niveluri ar putea determina o scădere spre 66 USD și retragerea Fibonacci de 61,8% a întregului trend ascendent din 2020 până în 2022. Cu toate acestea, în acest moment există indicii fundamentale că petrolul a fost deja supravândut. Sursa: xStation5 Argint Cel mai recent raport al Silver Institute arată că deficitul din ultimii ani a fost mult mai mare decât se credea inițial. De asemenea, se așteaptă ca deficitul pentru acest an să fie destul de semnificativ și să se ridice la peste 6 tone

Argintul se confruntă cu o volatilitate mult mai mare în comparație cu aurul, care poate fi încă legată de cererea limitată de argint pentru investiții. De la ultimul vârf, argintul a pierdut aproximativ 8% din valoarea sa, în timp ce în cazul aurului, prețul a pierdut mai puțin de 2% din valoarea sa

Pozițiile speculative nete pe argint rămân la un nivel relativ ridicat, în jurul vârfurilor din 2020 și 2021. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că atât pozițiile short, cât și cele long sunt reduse, ceea ce nu favorizează creșterea prețurilor. Situația este complet diferită pe piața aurului, unde pozițiile long sunt încă foarte ridicate.

Recent, am observat o corelație mult mai puternică între argint și cupru, care este, desigur, legată de utilizarea de peste 50% a argintului în industrie și de faptul că argintul este extras împreună cu cuprul. Cu toate acestea, merită să ne amintim că observăm un deficit pe piața argintului, în timp ce în cazul cuprului situația nu este atât de clară (observăm un deficit de minereu, dar există o cantitate mare de cupru rafinat în sine, care rezultă dintr-o recuperare mare)

Dacă suportul pentru cupru se află în intervalul 8.500-8.600, înseamnă că prețul argintului nu ar trebui să coboare sub 26,5 USD/oz, cu excepția cazului în care fundamentele sau situația de pe piață se schimbă. The Silver Institute arată că în anii anteriori deficitul de pe piață a fost mai mare decât estimările inițiale. În același timp, în 2024 deficitul se va ridica la aproape 7 mii de tone, ceea ce este legat de cererea în creștere din partea industriei. Cererea pentru investiții rămâne oarecum moderată, în perspectiva unui 2022 puternic. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB ETF-urile au început să cumpere argint în iulie, dar în ultima perioadă au rămas mai degrabă pasive. Cu toate acestea, inițierea de către Fed a reducerii ratelor dobânzilor poate schimba această situație, așa cum a fost în 2020. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB În prezent, nu observăm o presiune ascendentă din partea speculatorilor pe piața argintului. O scădere a numărului de poziții deschise nu este de obicei pozitivă pentru un anumit instrument. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Caracterul sezonier al argintului indică posibile scăderi suplimentare în următoarele două săptămâni. În același timp, observăm o corelație mult mai mare între prețul argintului și cel al cuprului decât cu prețul aurului. Dacă argintul și aurul scad în viitorul apropiat în conformitate cu sezonalitatea, nivelurile mai scăzute pot părea atractive, având în vedere comportamentul pe termen lung al prețurilor argintului după reducerile anterioare ale ratei dobânzii de către Fed. Sursa: xStation 5 Gaze naturale Prețul gazelor a crescut foarte puternic la sfârșitul săptămânii precedente, ajungând la aproape 3,3 USD/MMBTU, încheind la cel mai ridicat nivel din prima jumătate a lunii iulie. Cu toate acestea, prețul se deschide cu un gap negativ la începutul acestei săptămâni.

Creșterea prețului de săptămâna trecută se datorează, printre altele, unei noi creșteri a stocurilor, care determină o scădere a stocurilor comparative

Nivelul stocurilor rămâne la un nivel foarte ridicat, clar peste media pe 5 ani

Nivelul de umplere a instalațiilor de stocare din Europa este de peste 90%, deși recent am observat o presiune sporită asupra creșterii prețurilor gazelor TTF. Cu toate acestea, aceste prețuri rămân sub 40 EUR/MWh. Anul trecut, în perioada iulie-octombrie, prețurile acestui gaz au crescut de la aproximativ 20 EUR la 50 EUR/MWh, ceea ce a susținut, de asemenea, o creștere moderată pe piața americană a gazelor Stocurile din SUA sunt deja în scădere clară sub nivelul maxim al ultimilor 5 ani, dar sunt încă peste media ultimilor 5 ani și peste nivelurile de anul trecut. Deși nivelul stocurilor din Europa și SUA înainte de sezonul de iarnă pare sigur, nu poate fi exclusă o creștere semnificativă a volatilității în cazul unor anomalii meteorologice în perioada toamnă-iarnă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Pozițiile nete în sectorul gazelor naturale au revenit de la media pe termen lung. Observăm o stabilizare a numărului de poziții short, dar pozițiile long au fost reduse recent. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Prețurile gazelor rămân pe o tendință ascendentă, iar o potențială formațiune Inverted Head & Shoulders cu linia de rezistență în jurul valorii de 2,82 USD/MMBTU este încă în joc. Media mobilă de 50 de perioade ar putea fi depășită în viitorul apropiat. Anterior, când am avut o astfel de situație, prețul a fost în consolidare timp de 3 săptămâni înainte de o explozie foarte puternică în sus. Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că viitoarea rulare de săptămâna viitoare va fi de cel puțin aproximativ 10%. Sursa: xStation 5 Cacao Prețul pentru cacao a pierdut teren în mod clar săptămâna trecută, iar în ultimele 3 luni prețul a pierdut deja 25% (luând în considerare și rulajul contractelor futures)

Prețul apără un nivel de suport important, cel de 7.000 USD pe tonă

În următoarele săptămâni, va începe recoltarea de cacao în așa-numitul sezon propriu-zis în țările din Africa de Vest. Datele de la primele livrări vor arăta cum arată situația în comparație cu anul precedent și ne vor permite să evaluăm nivelul potențialului deficit sau al supraofertei în sezonul 2024/2025.

Analiștii de la BMI, o companie asociată cu piața produselor agricole de bază, indică o îmbunătățire a condițiilor meteorologice în țările din Africa de Vest, care se așteaptă să afecteze rezultatele bune ale recoltei. Acest lucru poate însemna o continuare a tendinței descendente. Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că, curba de prognoză indică o scădere suplimentară spre zona de 5.000-6.000 USD pe tonă anul viitor Caracterul sezonier pe termen lung legat de începutul recoltării sugerează scăderi ale prețurilor în următoarele săptămâni și o revenire la sfârșitul anului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Prețul ricoșează din suportul important din jurul valorii de 7.000 USD pe tonă, dar avem în față o linie de trend descendent și retragerea Fibonacci de 50,0%, la care profiturile din ultima revenire ar putea fi marcate. Sursa: xStation 5

