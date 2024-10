Rezumat pentru piața mărfurilor: Petrol, Aur, Gaze naturale și Zahăr (03.09.2024)

Petrol: Libia și-a relansat parțial producția de petrol pentru a-și satisface propriul consum. Având în vedere că majoritatea exporturilor rămân suspendate, ne-am putea aștepta la un deficit de până la 1 milion de barili pe zi.

Potrivit surselor externe, producția de petrol a scăzut cu peste 300 de mii de barili pe zi în țările OPEC, în principal din cauza reducerilor din Libia.

De remarcat că, începând cu luna octombrie, OPEC+ intenționează să readucă pe piață 180 de mii de barili pe zi, ceea ce ar echilibra reducerile arbitrare până în septembrie 2025.

Potrivit unor surse OPEC+, situația Libiei și așteptările de reducere a ratelor susțin promisiunea de revenire a producției.

Exxon consideră că cererea de țiței va rămâne puternică în următorii ani, depășind 100 de milioane de barili pe zi. Studiul companiei arată că, dacă fiecare mașină vândută după 2035 va fi electrică, cererea de petrol se va menține la nivelul de 85 de milioane de barili pe zi, ceea ce indică o investiție insuficientă în extracție.

Exxon estimează un declin natural al producției de petrol de 15 % pe an fără investiții suplimentare, în timp ce AIE vine cu o estimare de 8 %.

Fără investiții suplimentare, Exxon estimează o creștere a prețurilor de 400% între 2030 și 2035, în cazul în care declinul producției nu va fi înlocuit.

Prețurile petrolului au scăzut la niveluri apropiate de cele de la începutul anului, iar stocurile au scăzut destul de mult. Cu toate acestea, este, de asemenea, evident că ne apropiem de minimul sezonier pentru stocuri.

Spread-crackul în SUA sugerează că cererea de combustibil nu este deosebit de ridicată în acest moment și se situează sub minimele locale din noiembrie, ceea ce sugerează o posibilă presiune suplimentară asupra vânzărilor de petrol. OIL.WTI este aproape de minimele locale din acest an. Teoretic, ne apropiem de minimul sezonier, iar vârful de preț este așteptat să apară fie la începutul, fie la sfârșitul lunii noiembrie. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Research Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Stocurile de petrol au scăzut până aproape de minimele sezoniere și sunt chiar mai mari decât anul trecut. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Research. Crack spread, diferența dintre prețul produsului finit și cel al țițeiului, a scăzut semnificativ, ceea ce indică o cerere potențial limitată de carburanți în SUA. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research OIL.WTI testează din nou o zonă cheie de suport sub 73 de dolari pe baril. Cu toate acestea, crack spread-ul sugerează că prețul ar putea scădea la minimele locale din noiembrie sau chiar mai 2023. Sursă: xStation5.

Aur: Prețul aurului rămâne ridicat, dar se retrage sub 2.500 USD pe uncie.

Trebuie remarcat faptul că luna septembrie este, din punct de vedere istoric, cea mai proastă lună din punct de vedere al sezonalității pentru aur, având în vedere perioada ultimilor 5-10 ani.

Traiectoria viitoare a aurului va depinde în mare măsură de dolarul american, care a scăzut semnificativ chiar și după răcirea așteptărilor privind reducerea ratelor până la sfârșitul anului 2024.

Riscul ca Fed să nu fie dispusă să impună o reducere a ratelor cu 50 de puncte de bază ar putea liniști și mai mult așteptările de reducere agresivă a ratelor, ceea ce ar putea trage și mai mult în jos prețul aurului. În prezent, piețele pariază pe o șansă de 30% pentru reduceri de 50 bp în septembrie.

Cel mai recent raport NFP ar putea determina volatilitatea aurului vinerea viitoare și ar putea determina amploarea reducerilor de rate din septembrie. Îmbunătățirea datelor de pe piața muncii ar putea consolida dolarul și ar putea iniția o corecție în septembrie a aurului. Dimpotrivă, datele mai slabe - cum ar fi o creștere a ocupării forței de muncă de aproximativ 100.000 sau mai mică, sau chiar o creștere a ratei șomajului - ar putea spori încrederea investitorilor într-o reducere drastică a ratei. Sezonalitatea prețurilor aurului sugerează un vârf local în acest moment și o potențială corecție care ar putea dura până în noiembrie. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Research Probabilitatea reducerii ratelor până la sfârșitul anului a scăzut ușor. O reducere drastică la trei în acest an ar putea determina o corecție a aurului până la 2.400 de dolari. Sursă: Bloomberg Finance, XTB Research.

Gaze naturale: Prețurile gazelor continuă să crească pe măsură ce contango-ul substanțial de pe piață scade. Contango-ul dintre contractele din octombrie și noiembrie a scăzut de la 22% la 16%. Evaluarea contractului din noiembrie indică un nivel de aproximativ 2,50 $/MMBTU.

Datele recente au arătat o creștere a consumului de gaze în comparație cu maximele ultimilor 5 ani, dar acest lucru a avut loc după o perioadă de cerere redusă. În prezent, cererea de gaze revine la intervalul mediu al ultimilor 5 ani.

Producția rămâne aproape de maximele ultimilor 5 ani, dar platformele de foraj pentru gaze își continuă declinul accentuat și se află la cel mai scăzut nivel din 2021.

Caracterul sezonier sugerează că minimul local ar putea fi deja depășit. Cu toate acestea, creșterile ulterioare ar putea fi legate de forma curbei. Rulajul următor va însemna aproximativ 15%. Recent, cererea de gaze a depășit ușor maximul ultimilor 5 ani, însă această creștere a urmat unei perioade de cerere scăzută. Previziunile meteorologice indică o tendință de răcire în viitorul apropiat, astfel încât cererea de gaze este de așteptat să revină în toamnă. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Research. Caracterul sezonier sugerează că nivelul minim local este probabil depășit, dar creșterile viitoare pot fi legate de forma curbei. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Research.

Zahăr: Potrivit ultimului raport ISO (Organizația Internațională a Zahărului), deficitul pieței zahărului pentru sezonul 2023/24 ar urma să ajungă la 200 de mii de tone. Anterior, estimările erau de aproximativ 3M tone deficit, schimbarea fiind determinată de noile estimări ale producției.

Cu toate acestea, ISO indică un deficit de 3,5 milioane de tone în sezonul 2024/25, cauzat de scăderea producției, în comparație cu sezonul actual. Acest lucru se referă în primul rând la Brazilia (scădere de până la 3 milioane de tone).

Situația din Brazilia va dicta piața zahărului în lunile următoare, cu excepția cazului în care se înregistrează o îmbunătățire a perspectivelor de producție în India, ceea ce ar putea duce la o reducere a restricțiilor de export din această țară.

Realul slab a pus presiune pe prețurile zahărului în ultimele luni, deși o economie braziliană mai puternică ar trebui să ducă la o redresare a realului. Cu toate acestea, este important să ne amintim că slăbiciunea recentă a realului a fost, de asemenea, legată de lichidarea multor operațiuni de carry trade ca urmare a consolidării yenului.

Prețurile zahărului rămân sub presiune din cauza slăbirii petrolului, care reduce rentabilitatea transformării trestiei de zahăr în etanol în Brazilia

Dacă ne uităm la media pe 1 an, recent a fost generat un semnal de supravânzare. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Urmărind media pe 1 an, a fost generat recent un semnal de supra-vânzare pentru zahăr. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Pozițiile nete au scăzut la media pe termen lung, care s-a aliniat, de asemenea, cu zona de supravânzare pe termen mediu. După cum s-a observat de la începutul anului, a existat o lipsă vizibilă de activitate de cumpărare. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Zahărul a revenit în ultimele trei săptămâni, dar, de la începutul anului, a pierdut aproximativ 7%, ceea ce contrastează puternic cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, pe piața cafelei. Sursă: xStation 5

