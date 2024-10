Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Gaze naturale, Aur, Cacao (24.09.2024)

Petrol: O reducere importantă a ratelor dobânzilor din SUA și stimulentele Băncii Populare Chineze duc la o revigorare a pieței petrolului.

Dacă banii eliberați din băncile chineze duc la o creștere a importurilor de petrol, aceasta ar putea însemna că deficitul din trimestrul patru al acestui an va fi mai mare decât prognoza EIA de 1 milion de barili pe zi.

UBS se așteaptă la un preț de peste 80 de dolari pe baril până la sfârșitul acestui an, pe baza previziunilor care indică un deficit persistent pe piața petrolului până la sfârșitul acestui an.

Lipsa escaladării în Orientul Mijlociu conduce la o creștere limitată a prețurilor. Cu toate acestea, nu se poate exclude faptul că volatilitatea de pe piața petrolului va rămâne la un nivel ridicat.

China este încă o mare necunoscută în ceea ce privește cererea. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că datele din august au arătat o revenire clară a importurilor la 49 de milioane de tone, ceea ce este peste media pe 5 ani pentru această perioadă, deși ușor sub nivelul maxim pentru luna august în ultimii 5 ani.

Importurile din august au fost cele mai mari din acest an, la 11,56 milioane de barili pe zi. În iulie, importurile s-au ridicat la 42,34 milioane de tone, în timp ce în august anul trecut au fost de 52,8 milioane de tone.

În prezent, petrolul rusesc reprezintă 25% din livrările către China. Al doilea mare furnizor de petrol către China este Malaezia, care are cantități mai mari de petrol importat din Iran și Venezuela.

Stocurile de petrol din SUA au scăzut recent ușor și sunt aproape de minimul sezonier. Cu toate acestea, deficitul global sugerează că stocurile vor scădea sau cel puțin vor rămâne neschimbate în următoarele săptămâni. Stocurile de petrol din SUA sunt aproape de minimul ultimilor 5 ani. În ciuda acestui fapt, prețurile petrolului WTI sunt încă relativ scăzute. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Diferența de crack și-a reluat declinul în SUA, indicând noi probleme legate de cerere. Între timp, prețurile au revenit de la aproximativ 66 USD la 72 USD pe baril. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Importurile de petrol ale Chinei au revenit în august. Dacă redresarea continuă, atunci prețurile petrolului ar putea reveni la niveluri mai ridicate până la sfârșitul anului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Gaze naturale: Prețul gazelor crește în mod clar ca răspuns la consumul ridicat și continuu de gaze și la amenințarea producției din Golful Mexic.

În prezent, consumul este cu până la 10% mai mare decât în urmă cu un an.

Prețurile din contractele futures au crescut deja cu peste 10%.

Cu toate acestea, sezonalitatea legată de sezonul de încălzire sugerează că vârfurile de preț sunt de obicei atinse în cursul lunii noiembrie, iar prețurile scad ulterior.

Curba contractelor futures indică faptul că cele mai ridicate prețuri ar trebui să apară în decembrie (contractul din ianuarie). Consumul de gaze rămâne în prezent la un nivel ridicat. Octombrie este de obicei începutul sezonului de încălzire. Cu toate acestea, momentul în care cererea depășește oferta și gazul este extras din rezerve cade de obicei în prima săptămână a lunii noiembrie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Sezonalitatea indică faptul că vârful de preț ar trebui să fie stabilit în noiembrie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Anul trecut, prețurile la gaze au crescut cu aproximativ 0,6 USD pe contract după rulajul din septembrie. Dacă situația s-ar repeta, ar fi vorba de o egalizare a prețului de la vârful din luna iunie a acestui an, peste nivelul de 3,1 USD/MMBTU. În prezent, contractul din ianuarie este cotat la 3,6 USD/MMBTU. Sursa: xStation 5 Aur: Aurul atinge un nou maxim istoric în anticiparea unor noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA.

În acest moment, probabilitatea unei reduceri de 50 bp în noiembrie a crescut deja la 50%.

Goolsbee consideră că există o șansă pentru o altă astfel de mișcare, având în vedere nivelul încă restrictiv al ratelor dobânzilor. Kashkari subliniază necesitatea de a sprijini piața muncii printr-o reducere mai mare în acest an.

ETF-urile continuă să cumpere aur. În acest moment, înregistrăm deja a 3-a lună consecutivă de creștere a aurului.

Creșterea prețului aurului în termeni anuali depășește deja 25%, ceea ce s-a întâmplat extrem de rar în istorie. Cu toate acestea, aurul iese din sezonalitatea pe 5 și 10 ani, urmând sezonalitatea pe termen lung. Sezonalitatea pe termen lung indică un vârf acum, apoi la începutul lunii noiembrie și la sfârșitul lunii decembrie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB ETF-urile continuă să cumpere aur, care crește net pentru a 3-a lună la rând. Sursa: xStation 5 Cacao: The European Cocoa Association a declarat că directiva Comisiei Europene privind defrișările, care urmează să intre în vigoare în decembrie, ar putea bloca o cantitate semnificativă de cacao și alte produse agricole către Europa.

Directiva privind defrișările va impune comercianților de mărfuri precum cacao, cafea, soia etc. să demonstreze că produsele lor nu provin din terenuri care au fost defrișate după 2020.

Teoretic, acest lucru ar putea duce la o creștere a prețurilor în Europa și la creșterea diferenței dintre piețele europene și cele americane.

Stocurile de cacao continuă să scadă, chiar înainte de sezonul de recoltare, care începe de obicei în octombrie.

Prețurile ridicate la cacao începând din 2023 au condus la o creștere a numărului de plantații la nivel mondial, însă impactul asupra aprovizionării ar putea să nu fie vizibil timp de aproximativ 4 ani. Stocurile de cacao sunt la cel mai scăzut nivel din 2008. Cu toate acestea, prețul rămâne sub rezistența importantă de 8.000 USD pe tonă, chiar înainte de începerea sezonului propriu-zis. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Prețul rămâne sub rezistența importantă de 8.000 USD pe tonă și sub retragerea Fibonacci de 50% a întregului val de creștere din acest an. Teoretic, începutul noului sezon ar trebui să fie negativ pentru prețuri, dar totul va depinde de aprovizionarea inițială cu cacao. În plus, din decembrie va intra în vigoare directiva europeană care interzice utilizarea de produse agricole din zone despădurite după 2020. Acest lucru poate limita oferta disponibilă pentru Europa și crește prețurile la cacao de cea mai bună calitate. Sursa: xStation 5

