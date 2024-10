Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol WTI, Gaze naturale, Aur, Cafea (17.09.2024)

Petrol Petrolul brut se redresează în mod clar. În cazul WTI, aceasta are o revenire de la un minim de 65 de dolari pe baril la un nivel de 70 de dolari pe baril. Următorul nivel important de rezistență este în jurul valorii de 71,5 dolari pe baril, minimele locale de la începutul și sfârșitul lunii august

EIA își reduce prognoza pentru țițeiul WTI la 78,8 pentru 2024, în scădere cu 1,41 dolari față de prognoza anterioară. Pentru 2025, pe de altă parte, EIA indică un preț de 79,53 dolari pe baril, o reducere de 1,58 dolari față de prognoza sa.

EIA se așteaptă ca stocurile să se reducă cu o medie de 0,9 milioane brk pe zi în trimestrul al treilea al acestui an și cu 1,0 milioane brk pe zi în trimestrul al patrulea. EIA se aștepta la o reducere a stocurilor, chiar înainte de decizia OPEC+ de a amâna o creștere a producției

Conform estimărilor EIA, producția Libiei a scăzut la aproximativ 0,4 milioane brk pe zi, de la o medie de 1,1 milioane brk pe zi în prima jumătate a acestui an

EIA indică faptul că producția de petrol va ajunge la 13,3 milioane brk pe zi până la sfârșitul anului, crescând la 13,7 milioane brk pe zi anul viitor

EIA își mărește, de asemenea, prognoza privind cererea pentru acest an cu 180 kbd, la 103,08 milioane brk pe zi, în timp ce anul viitor o mărește cu 100 kbd, la 104,6 milioane brk pe zi

Pozițiile speculative nete pe contractele futures pe țiței Brent au scăzut la niveluri negative pentru prima dată de la publicarea datelor în 2011

Stocurile de țiței au încetat practic să mai scadă, în conformitate cu caracterul sezonier. Acest lucru ar putea cauza acum semnale potențiale de slăbiciune dacă stocurile cresc mai mult decât anul trecut sau decât sezonalitatea pe 5 ani

Este demn de remarcat faptul că am avut un semnal de supra-vânzare pe termen scurt privind petrolul, care a fost asociat cu o scădere a prețului sub de 2 ori deviația standard a mediei pe 1 an. În schimb, prețul petrolului este în prezent în linie cu media pe 5 ani. Nu au existat semnale recente, dar au existat mai multe ricoșeuri în perioada 2011-2013

Observăm din nou o creștere clară a backwardation-ului, care este deja de peste 1 USD în cazul WTI. În cazul țițeiului Brent nu observăm o creștere atât de puternică

Spread-ul de crack pentru petrolul WTI continuă să scadă, în timp ce țițeiul WTI revine. Dacă stocurile de petrol continuă să scadă, atunci crack spread-ul ar trebui să se redreseze. Pe de altă parte, acest lucru ar putea semnala o revenire prematură pentru petrolul WTI. Un crack spread atât de mare este, de asemenea, legat de rularea care va avea loc după sesiunea de astăzi. Poziționarea pe Brent a devenit negativă pentru prima dată din 2011. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Stocurile de petrol brut sunt în prezent la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. Comportamentul actual în raport cu mediile și nivelurile de acum un an va fi important. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB În cazul petrolului, am avut un semnal de supra-vânzare pe termen scurt, bazat pe abaterea de la media pe un an. Avem, de asemenea, astfel de semnale, uitându-ne la media pe 5 ani și la comportamentul prețurilor din perioada 2011-2013. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Observăm o creștere clară a backwardation-ului pentru WTI, ceea ce poate sugera din nou o stare de supracumpărare pe termen scurt. În același timp, totuși, merită să ne amintim că acest lucru a avut loc chiar înainte de reînnoirea contractelor. Cu toate acestea, curba contractelor futures rămâne în regres extrem până în ianuarie. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Diferența de crack nu justifică o revenire a prețurilor petrolului WTI. Cu toate acestea, comportamentul stocurilor de petrol poate duce, de asemenea, la o revenire a crack spread-ului. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Vedem o mulțime de semnale mixte pentru petrolul brut WTI și Brent. Cu toate acestea, comportamentul actual al prețului petrolului WTI poate sugera o încercare de revenire la nivelul de 71,5 dolari pe baril. O creștere peste acest nivel ar indica o posibilă ieșire din trendul descendent. Sursa: xStation5 Gaze naturale Nivelul de umplere a depozitelor în Europa depășește nivelul de 93%. Acest lucru indică un nivel ridicat de siguranță înainte de sezonul de încălzire

Stocurile din SUA sunt cu aproximativ 10% peste media pe 5 ani, dar sunt deja sub vârful pe 5 ani.

Creșterea relativ scăzută a stocurilor de gaz din ultimele săptămâni înseamnă că va fi posibil să se atingă media pe cinci ani înainte de începerea sezonului de încălzire.

Stocurile se situează în prezent la 3.387 bcf, în timp ce vârful sezonier pe 5 ani este de aproximativ 3700 bcf

Stocurile comparative sugerează că prețurile gazelor ar trebui să fie mai mari. Cu toate acestea, acest lucru va fi determinat și de structura pe termene a gazului în sine. Prețurile gazelor în ianuarie ar trebui să fie de 3,3 USD/MMBTU, pe baza prețului spot actual

În prezent, consumul de gaze rămâne peste standard. Pe de altă parte, producția de gaze este în mod clar sub vârfurile locale din acest an, rezultând în creșteri ale stocurilor mai mici decât cele standard

Consumul de gaz este mai mare decât standardul. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Stocurile de gaze cresc ușor mai lent decât media, din cauza consumului mai mare și a producției mai mici. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB În ultimele săptămâni, creșterea stocurilor de gaze a fost considerabil mai mică decât ar sugera datele sezoniere. Acest lucru sugerează că presiunea ascendentă asupra prețurilor gazelor ar trebui să continue. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Contango din perspectiva contractelor din octombrie și ianuarie a scăzut cu 13% pe o bază lunară. Astăzi, după ședință, ne confruntăm cu un rollover de la contractul din octombrie la cel din noiembrie. Acest rollover va fi de aproximativ 10% și va conduce la un preț apropiat de 2,65 USD/MMBTU. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Gazul testează în prezent media de 100 de perioade. Desigur, merită să ținem cont de rulaj, care va avea loc astăzi după sesiune și va fi de aproximativ 10%. Vârful va duce probabil la un test al intervalului formațiunii oRGR. Un alt lucru demn de reținut este gap-ul masiv. Anul trecut, gap-ul din septembrie nu a fost închis până în decembrie, în timp ce gap-ul din octombrie nu a fost închis până în noiembrie. Sursă: xStation5 Aur Aurul rezistă sezonalității și câștigă puternic chiar înainte de decizia Fed privind rata dobânzii; metalul prețios testează vecinătatea valorii de 2.585 USD pe uncie

Momentul maxim al aurului din ultimii 5 ani sugerează o consolidare în următoarele 2 luni. Comportamentul mediu indică faptul că un potențial minim ar putea fi aproape

Pe de altă parte, aurul se comportă mai mult conform sezonalității pe termen lung, în loc de o sezonalitate pe 5 sau 10 ani. Merită menționat faptul că în ultimii 5-10 ani am avut un singur ciclu de reduceri ale ratei dobânzii

Comportamentul aurului după prima reducere în cele câteva sesiuni de după este dificil de estimat, dar pe termen lung aurul câștigă de obicei după prima reducere

Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că în ultima perioadă aurul nu s-a comportat întotdeauna într-un mod standard Conform sezonalității pe 5 ani, aurul se află în apropierea unui potențial minim mediu, în timp ce comportamentul maxim al ultimilor 5 ani sugerează o consolidare. Sursa: xStation5 Sezonalitatea medie pe 5 ani sugerează un minim pe termen scurt. Sezonalitatea pe 10 ani sugerează că este posibil ca un minim să nu apară decât peste 4-6 săptămâni. În schimb, comportamentul actual al aurului seamănă mai mult cu comportamentul mediu din ultimele câteva decenii (de la lansarea prețurilor aurului). Dacă aurul ar avea un comportament similar, atunci vârful local ar fi la începutul lunii noiembrie. Acest lucru coincide cu alegerile prezidențiale din SUA. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Aurul testează în prezent o zonă importantă sub forma limitei superioare a canalului de trend ascendent. Dacă testul a fost începutul unei corecții, un nivel important de suport ar putea fi în jurul valorii de 2.535 USD pe uncie. Sursa: xStation5 Cafeaua Recentele creșteri ale prețului cafelei sunt provocate din nou de îngrijorările legate de condițiile meteorologice

Prețul Robusta a atins cel mai ridicat nivel din 2008, când au început să se tranzacționeze contractele de cafea. Arabica, pe de altă parte, a ajuns la 260 de cenți pe livră, depășind recentele maximele locale și înregistrând cele mai ridicate prețuri din 2011.

Prețul Robusta a crescut cu peste 90% în acest an, ceea ce este atribuit unei penurii puternice pentru acest tip de cafea. Creșterea prețului Arabica a fost de aproximativ 40% în acest an.

Brazilia se confruntă în prezent cu una dintre cele mai grave secete din ultimii ani, ceea ce creează o incertitudine considerabilă cu privire la recolta de cafea de anul viitor

Condițiile proaste de producție se înregistrează în principal în regiunea Minas Gerais, care este responsabilă pentru producția de Arabica

Chiar și ploile așteptate în octombrie ar putea să nu fie suficiente pentru a duce la o creștere a fructelor de cafea

În Vietnam, taifunul Yagi a dus la distrugerea multor arbori de cafea și a condus la inundații chiar înainte de recoltare. Vietnamul este cel mai mare producător de Robusta

La Nina, care are loc în prezent, aduce secetă considerabilă în Brazilia și ploi excesive în Vietnam. Ambele situații nu sunt favorabile cultivării cafelei

Stocurile pe ICE de cafea au crescut moderat începând din iunie, dar nu au depășit vârfurile locale de la începutul anului 2023. Stocurile rămân cu aproximativ 35% mai mici decât în 2011 (care a fost minimul local al stocurilor) și cu aproximativ 85% mai mici decât vârful din 2004.

Cafeaua a limitat câștigurile după o ședință puternică la începutul săptămânii, dar problemele meteorologice continue din Brazilia și Vietnam ar putea duce la o revizuire a previziunilor privind recoltele pentru sezonul 2024/2025. Este posibil ca excedentul considerabil prognozat să fie redus complet. Sursă: xStation5 În prezent, ne așteptăm să avem o supraofertă considerabilă în sezonul 2024/2025, datorită așteptărilor privind o revenire considerabilă a producției în Brazilia. Pe de altă parte, există șanse mari de revizuire a acestor previziuni și, de asemenea, o reducere a perspectivelor de producție în Vietnam. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

