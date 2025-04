Rezumat zilei: AURUL atinge maxime istorice; Wall Street se teme de Trump

Piețele au scăzut în general pe fondul escaladării temerilor legate de războiul comercial înainte de „Ziua eliberării” a lui Trump - miercuri, când intră în vigoare noile tarife. US100 a scăzut cu 0,8%, US2000 a scăzut cu 0,65%, iar US30 a câștigat 0,56%. S&P 500 a intrat pentru scurt timp în teritoriu de corecție, scăzând cu 10% de la maximele din februarie.

Piețele din Europa au arătat o tendință similară. DAX-ul german a pierdut astăzi 1,33%, CAC 40 din Franța 1,58%, iar FTSE100-ul britanic 0,88%. Indicele polonez WIG20 a scăzut cu peste 2%.

Banca centrală a Australiei urmează să mențină marți ratele dobânzilor neschimbate, în așteptarea unei campanii electorale în care se vor pune în discuție problemele legate de costul vieții și se va pregăti pentru impactul economic al unei perturbări a comerțului mondial provocată de SUA.

Aurul își continuă raliul istoric , atingând un maxim istoric de 3.160 $/uncie înainte de a se stabiliza în jurul valorii de 3.127 USD. Metalul prețios a crescut cu 18% în acest trimestru, fiind pe cale să înregistreze cea mai bună performanță trimestrială din 1986. Bank of America prognozează 3.500 $/uncie în următoarele 18 luni, în timp ce analiștii JPMorgan speculează că 4.000 $ ar fi posibil.

Wall Street a redus previziunile , Goldman Sachs reducând ținta S&P 500 pentru sfârșitul anului la 5.700 de la 6.200 și crescând probabilitatea recesiunii la 35% de la 20%. Barclays și Yardeni Research au redus, de asemenea, țintele, Yardeni văzând acum o probabilitate de 45% de recesiune.

Acțiunile din sectorul tehnologic sunt sub presiune , Tesla scăzând cu 6% din cauza preocupărilor legate de tarife și a impactului potențial al rolului guvernamental al CEO-ului Elon Musk asupra vânzărilor. Acțiunile CoreWeave au scăzut cu 9% în a doua zi de tranzacționare, după un IPO dezamăgitor care a strâns doar 1,5 miliarde de dolari față de obiectivul inițial de 4 miliarde de dolari.

CEO-ul AMD rămâne optimist cu privire la cererea de inteligență artificială, în ciuda scepticismului pieței. Lisa Su a declarat pentru Yahoo Finance că „nevoia de computere continuă să fie imensă”, în timp ce compania a încheiat achiziția ZT Systems în valoare de 4,9 miliarde de dolari pentru a-și consolida afacerea de infrastructură hiperscale.

Sectorul farmaceutic a fost puternic afectat , aproape 8 miliarde de lire sterline (10,2 miliarde de dolari) fiind șterse din valorile de piață după ce șeful FDA pentru vaccinuri, Dr. Peter Marks, a fost demis de secretarul de stat pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr. Moderna a scăzut cu 8% (în fruntea declinului S&P 500), în timp ce Pfizer, GSK, AstraZeneca și alte firme biotehnologice au înregistrat, de asemenea, scăderi puternice.

Evoluțiile de pe piața energiei includ scăderea producției de țiței din SUA cu 305.000 de barili pe zi în ianuarie, la 13,15 milioane bpd, cel mai scăzut nivel din februarie 2024 și cel mai mare declin lunar din ultimul an.

NYSE lansează bursa din Texas cu Trump Media & Technology Group (DJT) ca prima sa listare dublă. Președintele grupului NYSE, Lynn Martin, a declarat că noua ofertă „va permite companiilor să profite de dinamica pro-business din Texas”.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."