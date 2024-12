Rezumat zilei: US100 la un nou maxim alimentat de câștigurile Broadcom 📌

US500 se confruntă cu o corecție astăzi, pierzând 0,15% cu două ore înainte de închiderea sesiunii. Această mișcare este probabil legată de marcarea profiturilor după performanța puternică de săptămâna trecută.

Pe de altă parte, US100 a atins noi maxime istorice în această săptămână, datorită interesului reînnoit pentru inteligența artificială. Broadcom a prezentat ieri rezultate financiare foarte bune, ceea ce a dus la o creștere de peste 20% astăzi, ducând capitalizarea sa de piață peste 1 trilion de dolari. Cu toate acestea, US100 a revenit spre nivelurile de închidere anterioare, reducându-și câștigurile la sub 0,5%.

La începutul acestei săptămâni, au apărut știri cu privire la colaborarea dintre Broadcom și Apple în ceea ce privește cipurile AI, ceea ce a dus acțiunile Apple la propriile maxime istorice.

Un alt factor care a stat la baza creșterii US100 a fost anunțul Alphabet privind dezvoltarea continuă a cipului său cuantic, Willow, conceput pentru a efectua în cinci minute calcule care ar dura mai mult decât întreaga istorie a lumii pe computerele standard.

Dolarul (USDIDX) a scăzut cu 0,30% astăzi, fiind cotat la 106,6000 puncte. Pierderile au fost parțial reduse, deoarece au ajuns până la 0,65% în cursul zilei. EURUSD este în creștere cu 0,25%, testând nivelul de 1,0500. Între timp, în ciuda dolarului mai slab, USDJPY câștigă 0,75% până la 153,7000, yenul rămânând cea mai slabă monedă din G10.

Se pare că Banca Japoniei ia în considerare amânarea creșterii ratei dobânzii la reuniunea sa de politică monetară din 18-19 decembrie, potrivit Kyodo News. Piața swap-urilor estimează în prezent o probabilitate de 83% ca BoJ să se abțină de la creșterea ratelor dobânzilor.

Bitcoin este în creștere cu 1,50% astăzi, fiind tranzacționat la 101.500 de dolari. Dominația Bitcoin a crescut la 56,60%. Ethereum înregistrează câștiguri mai mici, de 0,90%, în timp ce capitalizarea totală de piață a altor criptomonede crește doar cu 0,10%.

Texasul a propus un proiect de lege pentru stabilirea unei rezerve strategice de Bitcoin, cu scopul de a spori stabilitatea financiară, de a permite acceptarea taxelor în BTC și de a combate inflația.

Săptămâna viitoare vor avea loc evenimente semnificative pentru piețele financiare, inclusiv decizii din partea Fed, BoJ și BoE.

