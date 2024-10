Rezumat zilei: USDJPY câștigă 1% pe baza forței dolarului american💵Wall Street șterge câștigurile inițiale, oscilând în apropierea maximelor locale

Indicele Hang Seng din China nu a reușit să repete câștigurile de ieri, iar contractele futures pe indicii chinezi au înregistrat astăzi o corecție de aproape 3% în revenire, determinată de semnalele “dovish” din partea PBoC. Indicii europeni CAC40 și FTSE au înregistrat scăderi de aproape 0,5%, DAX s-a retras ușor; WIG20 a crescut cu 0,4%, unde câștigurile au fost dominate de acțiunile Dino, care au câștigat mai mult de 5%

Atenția pieței valutare este captată astăzi de dolar, care înregistrează o consolidare masivă. USDIDX câștigă aproape 0,7%, iar EURUSD a alunecat rapid de la maximele locale de lângă 1,12 la aproximativ 1,113 astăzi, pierzând 0,4%. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani au crescut cu aproximativ 4 puncte de bază până la 3,77%. În ciuda acestui fapt, aurul câștigă 0,2% astăzi.

După o deschidere destul de pozitivă a pieței bursiere din SUA, asistăm la o răcire a sentimentului. Nvidia a șters o parte din creștere și acum păstrează un câștig de 2%, în timp ce US100 se tranzacționează plat și US30 pierde 0,6%, susținut în mare parte de o scădere de aproape 5% a acțiunilor companiei farmaceutice Amgen

Acțiunile Apple pierd aproape 1% după ce datele din august au indicat o cerere scăzută în China. New Street a raportat că se așteaptă la o scădere de aproximativ 10% a livrărilor iPhone din acest an (215 milioane de livrări așteptate, cu 10% sub consens); cu toate acestea, și-a menținut ratingul de 225 de dolari pe acțiune

De la vestea deschiderii centralei nucleare de la Three Mile Island, care va furniza energie centrelor de date ale Microsoft, interesul speculativ a fost evident în rândul companiilor legate de uraniu, Denison Mines câștigând aproape 6%, în urma unui upgrade la BMO Capital

Datele privind vânzările de locuințe noi din SUA s-au dovedit a fi puțin mai puternice decât se prevăzuse. Vânzările de locuințe pentru luna august: 716,000 (așteptat: 699,000; anterior: 751,000). Rata de creștere a fost de -4,7% MoM (anterior: 10,3% m/m). Datele anterioare au arătat o creștere de 11% a cererilor de credite ipotecare pe o bază săptămânală, după creșterea de 14,2% de săptămâna trecută.

Potrivit administrației americane, există încă riscul unei escaladări în toată regula în Orientul Mijlociu; declarațiile lui Biden indică acest lucru, iar Anthony Blinken a indicat că situația ar putea escalada rapid. Ieri, Hezbollah a mai tras o rachetă spre Israel. Cu toate acestea, petrolul s-a retras pe valul de „dezescaladare” a tensiunilor din Libia.

Conform EIA s-a notat o scădere a stocurilor mai puternică decât se aștepta. A existat o scădere a stocurilor, plus o scădere a utilizării capacității de rafinare cu o cerere de combustibil în creștere, dar Brent Crude a pierdut mai mult de 2,3% Variația stocurilor de țiței Brent: -4,47 milioane brk (așteptat: -1,43 milioane brk; anterior: -1,63 milioane brk)

Stocurile de benzină: -1,5 milioane brk (așteptat: +0,2 milioane brk; anterior: +0,069 milioane brk)

Stocuri de distilate: -2,2 milioane brk (așteptat: -1,2 milioane brk; anterior: +0,125 milioane brk) Președintele rus, Vladimir Putin, a indicat astăzi că Rusia ar lua în considerare un răspuns nuclear chiar și la un atac convențional asupra teritoriului său din partea unui stat fără arme nucleare, dar susținut de un stat sau grup de state cu arme nucleare. El a indicat că noile realități geopolitice vor schimba „doctrina nucleară” a Rusiei

Dintre materiile prime agricole, putem observa cea mai mare scădere de aproape 1,7% în contractele futures pe bumbac, cu toate acestea, sentimentele în jurul grâului, soiei, cafelei și zahărului sunt solide, deoarece cerealele câștigă în intervalul de 1-1,5%.

În ciuda comentariilor pozitive din partea analiștilor de la QCP Capital, sentimentul în jurul criptomonedelor rămâne mixt. Bitcoin alunecă la 63.500 dolari, în ciuda semnalelor “dovish” din China, unde PBoC a anunțat reduceri de rate, ceea ce ar putea stimula interesul pentru Bitcoin și ETF-urile listate în Hong Kong Dolarul american domină sesiunea de astăzi a pieței valutare, dar în ciuda acestui fapt aurul câștigă astăzi aproape 0,2%. Sursa: xStation5

