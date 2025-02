Rezumat zilnic: Piețele digeră amânarea tarifelor

Piețele americane sub presiune: Indicii de pe Wall Street au scăzut pe măsură ce traderii au digerat noile anunțuri privind tarifele, S&P 500 scăzând cu 0,7%, Nasdaq 100 cu 0,8%, iar Dow Jones Industrial Average cu 0,2%. Grupul „Magnificent Seven” a pierdut 1,7%, în timp ce Russell 2000 a scăzut cu 1,2%.

Indicii europeni afectați de îngrijorările legate de comerț: Piețele europene au înregistrat scăderi ample, indicele german DE40 conducând pierderile (-1,05%), urmat de indicele francez FRA40 (-1,05%) și de indicele pan-european EU50 (-1,02%). Indicele UK100 din Marea Britanie a arătat o rezistență relativă, în scădere cu 0,88%, în timp ce ITA40 din Italia a scăzut cu 0,42%.

Tarifele pentru Mexic amânate: Președintele Trump a fost de acord să amâne tarifele de 25% pentru Mexic pentru o lună în urma discuțiilor cu președintele Claudia Sheinbaum. Mexicul s-a angajat să desfășoare 10.000 de trupe suplimentare la granița cu SUA, în timp ce negocierile vor continua sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio, a secretarului Trezoreriei Scott Bessent și a candidatului la funcția de secretar al comerțului Howard Lutnick.

Negocierile cu Canada continuă: Tensiunile comerciale dintre SUA și Canada rămân ridicate, deoarece marți vor intra în vigoare tarife de 25% (10% pentru petrol). Prim-ministrul Trudeau și președintele Trump au purtat discuții inițiale luni dimineața, urmând să aibă loc o nouă discuție programată pentru ora 15:00 ET. Canada a anunțat tarife de retorsiune de 25% care afectează aproximativ 107 miliarde de dolari de bunuri americane.

Aurul atinge un maxim istoric: Metalul prețios a atins un nou record de 2.830,74 USD pe uncie înainte de a se modera la 2.816,75 USD, câștigând 0,7%, deoarece investitorii au căutat active de refugiu pe fondul tensiunilor comerciale. Analiștii de la Bank of Montreal sugerează că tarifele creează „un curent puternic pentru aur” atât prin efectele inflaționiste, cât și prin potențialele planuri de de-dolarizare.

Gazele naturale cresc pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionare: Contractele futures pe gazele naturale din SUA au crescut cu 9,38%, până la 3,348 dolari pe mmBtu, ca urmare a previziunilor privind răcirea vremii și a îngrijorărilor legate de aprovizionarea Canadei după anunțul lui Trump privind tarifele. Aproximativ 9% din consumul de gaze din SUA provine din Canada în 2024.

Industria manufacturieră arată o forță surpriză: Indicatorul ISM PMI pentru sectorul manufacturier a crescut la 50,9 în ianuarie de la 49,3, marcând prima expansiune după 26 de luni de contracție. S&P Global Manufacturing PMI a crescut în mod similar la 51,2 de la 49,4, ambele depășind așteptările analiștilor.

Exporturile de GNL aproape de un record: Exporturile de GNL din SUA au ajuns la 8,46 milioane de tone metrice în ianuarie, la mică distanță de recordul de 8,6 MT stabilit în decembrie 2023. Europa a primit 86% din exporturile din ianuarie, deoarece vremea rece a determinat creșterea cererii și a prețurilor.

Avertismentele Wall Street: Strategii Goldman Sachs avertizează asupra unei posibile corecții de 5% a pieței dacă tarifele persistă, preconizând un impact de 2-3% asupra câștigurilor. RBC Capital Markets vede un risc crescut de scădere de 5-10%, în timp ce Morgan Stanley observă că piețele au fost „optimiste” cu privire la riscurile tarifare.

Fondurile de hedging vs. retail: Investitorii instituționali au renunțat la acțiunile americane pentru a cincea săptămână consecutiv, conform datelor Goldman Sachs, în timp ce comercianții cu amănuntul au investit 2,1 miliarde de dolari în acțiuni numai vineri - una dintre cele doar nouă intrări zilnice atât de mari în trei ani.

Reacția piețelor valutare: Peso-ul mexican a crescut cu 1% după anunțul de amânare a tarifelor, în timp ce dolarul canadian a scăzut cu 0,3%. Bloomberg Dollar Spot Index a crescut cu 0,2%, moderându-se față de câștigurile anterioare de până la 1,3%.

Semnale de pe piața obligațiunilor: Randamentele Trezoreriei au rămas relativ stabile, randamentul pe 10 ani scăzând cu două puncte de bază la 4,52%, în timp ce investitorii au evaluat tensiunile comerciale în raport cu soliditatea datelor din industria prelucrătoare. Curba randamentelor a arătat semne de inversare suplimentară.

Piețele criptografice evoluează mixt: În ciuda presiunii de la primele ore ale dimineții, Bitcoin a dat dovadă de rezistență, urcând cu 2% la 99.660 USD, apropiindu-se de pragul de 100.000 USD. Cu toate acestea, Ethereum a scăzut cu 5% la 2,725 USD, în timp ce Solana a demonstrat putere cu o creștere de 3.5% la 209 USD. Performanța divergentă are loc înainte de conferința de presă de mâine privind politica în domeniul cripto, la care vor participa David Sacks, “țarul cripto” al președintelui Trump, și președinții principalelor comisii din Senat și Cameră.

SUA lansează un fond suveran de investiții: Președintele Trump a semnat un ordin executiv prin care însărcinează departamentele Trezoreriei și Comerțului să înființeze primul fond suveran de investiții al țării. Anunțul indică faptul că fondul ar putea lua în considerare achiziționarea TikTok, care se confruntă cu o potențială interdicție dacă proprietarul său chinez ByteDance nu vinde platforma. Măsura reprezintă o schimbare semnificativă în politica economică a SUA și urmează ordinului executiv din ianuarie al lui Trump privind conducerea tehnologiei financiare digitale.

