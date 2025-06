Rezumatul dimineții (02.06.2025)

Indicii americani au scăzut în cea mai mare parte vineri, ca răspuns la reluarea tensiunilor comerciale dintre China și SUA. Contractele futures sugerează continuarea scăderilor în sesiunea de astăzi ( US100 : -0,6%, US500 : -0,4%, US30 : -0,34%).

Ministerul Comerțului din China l-a acuzat pe Donald Trump de încălcarea acordurilor comerciale în timpul negocierilor, subliniind disponibilitatea Chinei de a-și apăra interesele. Declarația diminuează speranțele pentru o întâlnire Xi-Trump, în ciuda declarațiilor anterioare ale lui Scott Bessent că astfel de discuții ar trebui să aibă loc în curând.

Administrația americană intenționează să înăsprească restricțiile asupra sectorului tehnologic din China prin solicitarea de licențe speciale pentru tranzacțiile cu companii legate de firme deja sancționate (de exemplu, Huawei).

Trump a anunțat sâmbătă pe rețelele sociale că tarifele pentru oțel și aluminiu vor fi majorate de la 25% la 50%, începând de miercuri.

Sentimentul negativ se răspândește pe piețele din Asia-Pacific. Indicele HSCEI suferă cea mai mare scădere (-2,15%), pierderi sunt observate și pentru Nikkei 225 din Japonia (-1,3%), Kospi din Coreea de Sud (-0,2%), Nifty 50 din India (-0,5%) și S&P/ASX 200 din Australia (-0,24%).

Cele mai mari perdante ale sesiunii din Asia sunt companiile de tehnologie, producătorii chinezi de EV-uri și firmele legate de oțel și aluminiu.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din Australia a scăzut în mai de la 51,7 la 51, în timp ce indicatorul din Japonia a crescut de la 49 la 49,4.

Pe piețele valutare: dolarul slăbește față de toate monedele G10 ( USDIDX : -0,1%) pe fondul creșterii tensiunilor dintre SUA și China. Monedele de la Antipozi câștigă cel mai mult ( AUDUSD : +0,36%, NZDUSD : +0,52%). Yenul se întărește ( USDJPY : -0,48%) în urma declarației premierului Ishiba că Japonia nu va face compromisuri în privința tarifelor. EURUSD crește cu 0,2% până la 1,137. Zlotul polonez slăbește după al doilea tur al alegerilor prezidențiale ( EURPLN : +0,5%, USDPLN : +0,35%).

OPEC+ va crește producția de petrol cu 411.000 de barili pe zi în luna iulie, continuându-și strategia de a recâștiga cote de piață și de a penaliza supraproducătorii. În ciuda scăderii prețurilor, lideri precum Arabia Saudită și Rusia merg mai departe, citând cererea în creștere și fundamentele solide. Contractele pe țiței Brent și WTI au crescut cu 2,3% și, respectiv, 2,8%.

Sentimentul pieței cripto rămâne negativ: Bitcoin este în scădere cu 0,2% la 104.770 USD, în timp ce Ethereum scade cu 1,5% la 2.489 USD.

Aurul revine cu 0,9%, la 3.320 dolari pe uncie, pe fondul reluării tensiunilor dintre SUA și China și a slăbiciunii dolarului. Argintul câștigă 0,4% la 33,12 dolari pe uncie.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."