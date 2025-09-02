Rezumatul dimineții (02.09.2025)

După lipsa sesiunii de ieri de pe Wall Street, contractele futures pe indicii americani sunt în scădere pe fondul incertitudinii reînnoite și al turbulențelor juridice din jurul tarifelor impuse de Donald Trump ( US100 : -0,35%, US500 : -0,3%, US30 : -0,2%, US2000 : -0,2%). Pesimismul este vizibil și înainte de deschiderea piețelor europene ( EU50 : -0,3%).

Potrivit secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, tarifele reciproce vor fi menținute de Curtea Supremă, după ce o curte federală de apel a reafirmat o hotărâre anterioară potrivit căreia tarifele au fost impuse ilegal și au abuzat de puterile prezidențiale de urgență. Bessent a subliniat că fentanilul și deficitele comerciale în creștere reprezintă amenințări naționale reale care trebuie abordate.

Sentimentul în regiunea Asia-Pacific este mixt. CHN.cash și HK.cash se tranzacționează în creștere (+0,4% și, respectiv, +0,1%), deși producătorii chinezi de semiconductori au înregistrat corecții semnificative din cauza marcării de profituri (de exemplu, Hua Hong Semiconductor: -10%). JP225 și AU200 .cash sunt în scădere cu 0,25%. Indicele indian Nifty 50 crește cu 0,4%, în ciuda retoricii mai dure a lui Trump cu privire la comerțul cu India.

Exporturile Noii Zeelande au crescut cu 9,9% în iunie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce importurile au crescut cu 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe bază trimestrială, exporturile au scăzut pentru prima dată din decembrie 2024 (-3,7%).

Australia a redus în mod neașteptat deficitul contului curent în trimestrul al doilea (-13,7 miliarde AUD față de prognoza de -15,9 miliarde și -14,7 miliarde anterior).

„Inflația din Japonia accelerează treptat spre 2% și va converge probabil cu ținta actuală a Băncii Japoniei”, a declarat guvernatorul BOJ, Ryozo Himino. Potrivit lui Himino, scenariul de bază presupune noi majorări ale ratei dobânzii ca răspuns la activitatea economică, tarifele având un impact negativ mai redus, ceea ce susține și mai mult înăsprirea politicii monetare.

Dolarul se redresează față de majoritatea monedelor după slăbiciunea generală de ieri ( USDIDX : +0,2%). Cea mai slabă monedă este yenul japonez (USDJPY: +0,5%), în timp ce dolarul canadian ( USDCAD : +0,05%) și euro ( EURUSD : -0,14% până la 1,1694) arată cea mai mare rezistență.

Petrolul Brent și WTI cresc cu aproximativ 0,6%, extinzând câștigurile de ieri pe fondul unui dolar în general mai slab și al preocupărilor legate de aprovizionarea din Rusia. NATGAS , între timp, continuă să se corecteze în jos cu aproape 1%.

Aurul adaugă încă 0,5%, testând un nou record (3.496 USD/uncie). Argintul (+0,1%), platina (+0,8%) și paladiul (+0,8%) sunt, de asemenea, în creștere.

