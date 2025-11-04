Urmează raportul Arista Networks pentru trimestrul al treilea — La ce ne putem aștepta?

Investitorii vor urmări cu atenție comentariile conducerii cu privire la cerere, presiunile asupra costurilor și marjele în trimestrele următoare.

Segmentul de rețele AI și centrele de date hyperscale rămân principalii factori de creștere, reprezentând aproximativ 65% din vânzări.

Piețele se așteaptă la venituri de aproximativ 2,26 miliarde de dolari (+25% față de anul precedent) și un EPS de aproximativ 0,72 dolari.

Aspecte esențiale Piețele se așteaptă la venituri de aproximativ 2,26 miliarde de dolari (+25% față de anul precedent) și un EPS de aproximativ 0,72 dolari.

Arista Networks va publica rezultatele pentru trimestrul al treilea al anului 2025 după ședința de astăzi, iar așteptările pentru raport sunt mari. Cererea puternică de soluții de rețea pentru infrastructura de inteligență artificială (AI) și centrele de date hyperscale determină creșterea dinamică a veniturilor companiei. Arista este recunoscută ca un actor cheie în furnizarea de tehnologii avansate de rețea, ceea ce îi permite să își mențină poziția de lider în sectorul AI Networking. Date financiare cheie Consensul pieței indică faptul că rezultatele Arista Networks pentru trimestrul al treilea al anului 2025 ar trebui să arate o creștere solidă continuă a veniturilor și o rentabilitate ridicată susținută. Venituri în trimestrul al treilea al anului 2025: 2,26-2,3 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de aproximativ 25% față de anul precedent.

Venituri din produse: aproximativ 1,9 miliarde de dolari.

Venituri din servicii: aproximativ 347 de milioane de dolari.

Câștigul pe acțiune (EPS): aproximativ 0,72 dolari, în creștere cu peste 13% față de anul precedent.

Marja brută: estimată la 64,2%, ușor mai mică decât în trimestrul anterior.

Marja operațională: aproximativ 47,5%, confirmând o profitabilitate puternică continuă. Previziuni pentru trimestrul IV al anului 2025: Venituri: 2,33 miliarde de dolari

Marjă brută: 63,2% AI și centrele de date ca principal motor de creștere Segmentul de rețele AI și centrele de date hyperscale sunt în prezent cele mai importante surse de venituri ale Arista, reprezentând aproximativ 65% din vânzările totale. Cererea pentru switch-uri Ethernet de mare viteză, inclusiv 100G, 400G și 800G, continuă să crească. Soluțiile Arista susțin clienți cheie precum Amazon, Google, Microsoft, Meta și Oracle, oferind o infrastructură AI fiabilă la scară largă. Estimările sugerează că veniturile Arista legate de AI ar putea ajunge la 1,5 miliarde de dolari în 2025, iar dezvoltarea în continuare a noilor tehnologii de rețea scalabile ar putea deveni o sursă semnificativă de venituri începând cu 2027. Profitabilitate puternică și stabilitate operațională În ciuda presiunilor asupra costurilor și a provocărilor legate de lanțul de aprovizionare, Arista menține una dintre cele mai ridicate profitabilități din industrie. Marjele operaționale rămân aproape de 47%, iar fluxurile de numerar din operațiuni sunt puternice. Veniturile din servicii oferă o stabilitate financiară suplimentară și consolidează relațiile cu clienții, permițând companiei să rămână flexibilă într-un mediu competitiv. Perspective și riscuri În ciuda cererii puternice, conducerea Arista nu și-a revizuit în sus previziunile pentru 2026 după Ziua Investitorilor din septembrie. Participanții la piață vor monitoriza îndeaproape comentariile conducerii cu privire la costurile componentelor optice, presiunea asupra prețurilor din partea hiper-scalerilor și potențialul de creștere suplimentară a marjelor într-un mediu competitiv. Printre riscurile cheie se numără și concentrarea veniturilor la câțiva clienți mari și natura ciclică a investițiilor în sectorul centrelor de date. Evaluarea pieței În ultimele 12 luni, prețul acțiunilor Arista Networks a crescut cu aproximativ 40%, reflectând așteptările ridicate ale pieței pentru o expansiune continuă în segmentul AI. Un factor cheie care influențează reacțiile investitorilor în urma rezultatelor va fi tonul orientărilor pentru trimestrele următoare și tendințele cererii în domeniul rețelelor AI. Rezumat Arista Networks încheie anul cu o poziție financiară puternică, marje stabile și o prezență în creștere pe piața AI. Compania continuă să-și consolideze avantajul competitiv prin tehnologii de rețea inovatoare, software avansat și parteneriate cu marii hyperscaleri. Raportul trimestrial de astăzi ar trebui să confirme că Arista rămâne unul dintre principalii beneficiari ai creșterii infrastructurii AI și cloud, menținând un potențial solid pentru creșterea veniturilor și a marjelor în trimestrele următoare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."