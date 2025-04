Rezumatul dimineții (05.04.2025)

Pesimismul domină pe Wall Street, în timp ce contractul futures pe VIX crește cu 1,6% în această dimineață, după cea mai slabă sesiune din martie 2020 a S&P. Principalul indice bursier american s-a prăbușit cu mai mult de 4%.

Astăzi, de asemenea, contractele futures pe indicii europeni sunt ușor în scădere, sugerând o presiune suplimentară asupra piețelor de capital înainte de raportul macro cheie din SUA astăzi - Non-Farm Payrolls pentru martie (15:30 pra României) și discursul președintelui Fed, Jerome Powell (18:25 ora României)

EURUSD câștigă aproape 0,3 în timp ce USDIDX scade cu 0,2%. Randamentul titlurilor de trezorerie pe 10 ani a scăzut cu aproape 6 puncte de bază, coborând sub nivelul de 4%, deoarece investitorii estimează un risc mai mare de recesiune pentru economia SUA

Prețul aurului este în scădere cu aproape 0,3% astăzi, în timp ce argintul alunecă 0,55% după ce ieri metalele prețioase au avut o sesiune foarte slabă

Pe parcursul sesiunii asiatice, piețele s-au prăbușit la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni, extinzând vânzarea de acțiuni la nivel mondial, provocată de ultimele amenințări tarifare ale lui Trump, care au împins investitorii către active de refugiu.

Acțiunile japoneze au coborât la cel mai scăzut nivel din august. Obligațiunile junk globale au slăbit cel mai mult din martie 2020.

Vânzările cu amănuntul din Singapore au scăzut cu 3,6% YoY față de -0,2% estimat și 4,5% creștere anterioară. Rata șomajului din Elveția în martie a fost de 2,8% față de 2,7% estimat și 2,7% anterior

Președintele francez Macron a sfătuit corporațiile să oprească investițiile în SUA. Ca reacție la tarifele americane. Mai mult, Franța îndeamnă UE să impună sancțiuni întreprinderilor americane din domeniul tehnologiei. De asemenea,China a avertizat că va lua contramăsuri pentru a-și proteja propriile interese.

La mărfuri, petrolul continuă declinul, scăzând cu 0,3%, la nivelul de 69 de dolari. OPEC+ și-a mărit semnificativ livrările, de trei ori față de nivelul planificat în luna mai. Contractele futures NATGAS sunt în ușoară scădere astăzi

În ceea ce privește mărfurile agricole, contractele futures la bumbac de pe ICE continuă „prăbușirea” începută la 2 aprilie, scăzând astăzi cu 1,7%. Prețurile grâului și porumbului CBOT sunt în creștere ușoară, crescând cu 0,2%-0,3% astăzi

Donald Trump a comentat că reacția piețelor a fost „anticipată” de el și de Casa Albă. De asemenea, Trump a spus că „ ar lua în considerare o înțelegere prin care China să aprobe vânzarea TikTok în schimbul reducerii tarifelor ” .

