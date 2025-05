Rezumatul dimineții(07.05.2025)

Noua Zeelandă menține o rată ridicată a șomajului

, datele pentru primul trimestru arătând că rata șomajului a rămas neschimbată la 5,1%, iar ocuparea forței de muncă a crescut cu doar 0,1%. Creșterea salariilor a încetinit la 0,4% pentru acest trimestru, sub creșterea prognozată de 0,5%, consolidând așteptările privind noi reduceri ale ratelor din partea Reserve Bank of New Zealand. RBNZ a redus deja ratele cu 200 de puncte de bază din august 2024 până la 3,5%, piețele așteptându-se ca rata să scadă sub 3,0% până la sfârșitul anului.