Rezumatul dimineții (09.04.2025)

Piețele reacționează cu un nou val de vânzări la introducerea unor tarife extinse de 104% asupra importurilor din China, care au intrat oficial în vigoare astăzi, ora de est a SUA.

Speranțele pentru o intervenție de ultim moment din partea Beijingului au dispărut, confirmând poziția fermă a Chinei față de politica comercială agresivă a lui Trump.

Cotațiile futures ale indicilor bursieri americani au scăzut cu 2,00 % astăzi și se apropie de minimele de luni. Indicele dolarului USDIDX este în scădere cu 0,70%, în timp ce aurul câștigă 1,20%, ajungând la 3.020 USD pe uncie.

Indicii din regiunea Asia-Pacific înregistrează pierderi de 1,50-3,00%, cu excepția indicilor chinezi, care revin cu 2,00-3,00%. Cu toate acestea, revenirea este vizibilă doar în contractele CFD, deoarece indicii cash pierd între 1,50-2,00%.

Banca Populară a Chinei a stabilit din nou o rată de schimb internă mai scăzută pentru yuan, aducând-o la cel mai scăzut nivel din 2007. PBOC a permis deprecierea treptată a yuanului în ultimele zile, cu scopul de a atenua impactul tarifelor americane.

Trump a anunțat că tariful mult așteptat asupra medicamentelor farmaceutice este inevitabil, numindu-l „crucial”.

Trump a acuzat China de slăbirea deliberată a yuanului pentru a minimiza impactul tarifelor americane. El crede că acest lucru face parte din strategia Beijingului de a menține competitivitatea exporturilor pe fondul escaladării tensiunilor comerciale.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a adoptat o poziție prudentă, indicând că banca centrală este în expectativă în ceea ce privește efectele mai ample ale tarifelor. Între timp, oficialii japonezi se pregătesc pentru discuții directe cu reprezentanții Statelor Unite la Washington.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a redus dobânda cheie cu 25 de puncte de bază la 3,5%, citând incertitudinea globală în creștere. Decizia a fost în conformitate cu așteptările.

Procesele-verbale ale reuniunii indică faptul că RBNZ vede posibilitatea unor reduceri suplimentare ale ratei dacă condițiile comerciale globale se deteriorează. A fost subliniat impactul ambiguu al tarifelor asupra inflației.

Ca răspuns la impunerea de către SUA a unui tarif de 25% pentru vehiculele și piesele importate, Coreea de Sud a anunțat un pachet de sprijin pentru industria sa auto.

Coreea de Sud a redus taxa de achiziționare a autovehiculelor de la 5 % la 3,5 % până la jumătatea anului 2025 și a majorat subvențiile pentru vehiculele electrice de la 20-40 % la 30-80 %, prelungindu-le până la sfârșitul anului. Aceste măsuri vizează protejarea producătorilor auto interni și susținerea cererii.

Fitch Ratings estimează că noile tarife ar putea crește temporar veniturile guvernului SUA cu până la 800 de miliarde de dolari, ridicând rata tarifară efectivă la 25%. Cu toate acestea, agenția avertizează că pe termen lung costurile economice ar putea depăși aceste câștiguri.

Fitch și-a exprimat îngrijorarea că majorarea costurilor de import ar putea limita cheltuielile de consum și investițiile întreprinderilor. Acest lucru ar putea încetini creșterea economică globală.

