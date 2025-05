Rezumatul dimineții (09.05.2025)

Volatilitatea pieței este limitată în prima parte a zilei. Indicii din China se tranzacționează între -0,10% și 0,40%. Indicele AUS200.cash din Australia crește cu 0,45% datorită datelor mai solide privind exporturile din China, indicele JP225 din Japonia crește cu 0,07%, iar indicele SG20.cash din Singapore câștigă 0,95%.

Discuții comerciale la nivel înalt între SUA și China vor avea loc în acest weekend în Elveția. Acestea vor fi primele discuții de acest gen din ultimele luni și sunt considerate o oportunitate cheie de a detensiona războiul comercial. Oficialii chinezi au adoptat un ton prudent înainte de reuniune, astfel încât așteptările sunt reduse.

Secretarul american pentru comerț, Lutnick, a declarat că acordurile cu Japonia și Coreea de Sud vor dura mai mult decât acordul cu Marea Britanie. Acesta a subliniat că o rată tarifară de 10 % este cel mai bun scenariu la care se pot aștepta alte țări. Țările cu deficite comerciale se vor confrunta probabil cu rate mai ridicate. SUA acordă prioritate acordurilor cu marile economii asiatice.

Exporturile chineze au crescut cu 8,1 % în aprilie, depășind previziunile de 1,9 %, datorită accelerării livrărilor înainte de aplicarea tarifelor. Importurile au scăzut cu doar 0,2%, mai bine decât se preconiza, dar indică în continuare o cerere internă slabă. Valoarea totală a schimburilor comerciale pentru perioada ianuarie-aprilie a ajuns la 14,14 trilioane de yuani, cu o creștere de 2,4% de la an la an. Performanța exporturilor rămâne inegală la nivel regional.

În ciuda creșterii globale a exporturilor, livrările către SUA au scăzut cu aproape 18% din martie până în aprilie. Exportatorii chinezi par să direcționeze mărfurile prin Vietnam și alte țări. Această tactică, cunoscută sub numele de „spălarea originii”, ajută la evitarea tarifelor directe.

Ministrul adjunct de externe chinez Hua Chunying a declarat că țara sa „nu se teme” de tarifele americane și a calificat politica SUA drept nesustenabilă. Declarația urmărește să demonstreze forță înaintea discuțiilor din Elveția. China semnalează că nu va ceda ușor. Acest lucru ar putea face mai dificilă atingerea unui acord de ambele părți.

Salariile reale din Japonia au scăzut cu 2,1% în luna martie, marcând cea mai mare scădere din ultimii doi ani și al treilea declin lunar consecutiv. Plata orelor suplimentare a scăzut cu 1,1%, sugerând o încetinire a activității economice. În ciuda creșterii salariilor nominale, venitul real este în scădere.

Cheltuielile gospodăriilor din Japonia au crescut cu 2,1% în luna martie, cu mult peste prognoza de 0,2%. Creșterea lunară a fost de 0,4%. Oficialii guvernamentali văd primele semne ale unei redresări a consumului. Cu toate acestea, cheltuielile pentru produse esențiale precum alimentele rămân limitate.

Consilierul comercial al Casei Albe, Navarro, a confirmat că tarifele la oțel și aluminiu rămân în vigoare. Acest lucru evidențiază faptul că regimul tarifar mai larg nu este redus. Aceasta limitează speranțele de normalizare completă a comerțului. Sectoarele siderurgice și industriale rămân expuse protecționismului.

Secretarul Trezoreriei, Bessent, sprijină relaxarea tensiunilor cu China, dar susține și planul lui Trump de a crește impozitele pentru cei cu venituri mari. El a subliniat că Trump aprobă acordurile comerciale finale. În ciuda discuțiilor în curs, majoritatea acordurilor rămân nefinalizate.

Bitcoin s-a apropiat de nivelul de 104.000 USD pe fondul creșterii lichidității globale și al avansării reglementării activelor digitale în SUA.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."