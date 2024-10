Rezumatul dimineții (10.09.2023)

Indicii din regiunea Asia-Pacific înregistrează o sesiune de tranzacționare extrem de stabilă. Modificările indicilor sunt limitate la +/- 0,30%. Piața din China este stabilă între -0,10% și 0,10%. Indicele japonez Nikkei 225 este în scădere cu 0,05%, iar contractele pentru indicele SG20cash din Singapore sunt în scădere cu 0,32%.

Indicii din SUA au închis într-o notă pozitivă, înregistrând câștiguri de peste 1,0% și recuperând o parte din pierderile din săptămâna precedentă. Câștigurile au fost vizibile în toate sectoarele, sugerând o revenire puternică. Indicele US500 a închis în creștere cu 1,20%, iar US100 cu aproape 1,70%, închizând peste nivelul de rezistență de la 18.600 de puncte.

Contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere în scădere pentru sesiunea europeană. DAX și UK100 sunt cotate cu aproximativ 0,20-0,30% mai jos.

Una dintre monedele mai slabe astăzi este dolarul canadian, dar și dolarul american înregistrează scăderi ușoare. Volatilitatea pe piața valutară este la fel de scăzută ca aceea de pe piața bursieră.

Raportul comercial din China pentru luna august a depășit așteptările analiștilor. Exporturile au depășit așteptările și au accelerat la 8,7% YoY, în ciuda mai multor luni de încetinire a comenzilor de export. Valoarea exporturilor chineze a crescut în august la cel mai rapid ritm din ultimele 17 luni. Importurile au scăzut ușor și au crescut cu 0,5% YoY față de așteptările de 2,0% și 7,2% în luna precedentă.

Activistul PDL japonez Ishiba susține că o sarcină cheie pentru Japonia este ieșirea completă din deflație. Shigeru Ishiba este probabil cel mai popular candidat pentru funcția de viitor prim-ministru al Japoniei.

Atacurile aeriene israeliene asupra unei tabere de corturi pentru palestinienii strămutați au ucis și rănit 65 de persoane în sudul Fâșiei Gaza, au raportat marți serviciile civile de salvare. Armata israeliană a declarat că a vizat un centru de comandă al Hamas.

Locuitorii și medicii au declarat că tabăra de corturi de lângă Khan Younis, în zona Al-Mawasi, desemnată ca zonă umanitară, a fost lovită de cel puțin patru rachete. Tabăra este aglomerată cu palestinieni strămutați care au fugit din alte părți ale teritoriului.

Pe piața financiară, nu se observă nicio reacție semnificativă, iar petrolul continuă să scadă cu 0,45%, până la 68,45 dolari pe baril. Principalul motiv al scăderilor este îngrijorarea investitorilor cu privire la o viitoare încetinire economică.

Bitcoin este în ușoară scădere după revenirea puternică de ieri. Prețul Bitcoin a revenit până la 58.000 USD la sfârșitul zilei, marcând o creștere de aproape 6%. Astăzi, asistăm la o ușoară corecție de 0,30% până la 56.900 USD. Scăderi similare sunt observate în sectorul altcoin și Ethereum.

