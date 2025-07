Rezumatul dimineții (11.07.2025)

S&P 500 , Nasdaq și Dow Jones futures se retrag cu aproximativ 0,2% față de câștigurile de ieri; o corecție mai amplă se observă pe Russell 2000 (US2000: aproximativ -0,4%).

Donald Trump a anunțat tarife generale de 35% pentru Canada, pe lângă tarifele sectoriale impuse anterior, acuzând vecinul de „represalii financiare”. Într-un interviu acordat NBC, președintele SUA a adăugat că alte țări vor fi supuse unor tarife de 15-20%.

Potrivit președintelui Fed din Chicago, Austan Goolsbee, tarifele nu au avut până acum impactul așteptat asupra inflației, dar acumularea de noi taxe împiedică posibilitatea unei reduceri rapide a ratelor dobânzilor. Goolsbee a mai spus că „nu înțelege” argumentul lui Trump privind ratele dobânzilor și costurile serviciului datoriei SUA, subliniind că mandatul Fed este inflația și ocuparea forței de muncă, nu politica fiscală.

Piețele din Asia-Pacific reacționează în mod mixt la ultimele evoluții ale politicii comerciale a SUA. Indicii futures din China sunt în mare parte în creștere ( Hang Seng : +1,7%, HS C EI: +1,5%), în timp ce indicele Nikkei 225 din Japonia (-0,15%), indicele S&P/ASX 2000 din Australia (-0,3%) și indicele Nifty 50 din India (-0,75%) sunt în scădere.

Un consilier al Băncii Populare Chineze și economiști solicită Chinei să implementeze un pachet de stimulente de până la 1,5 trilioane de yuani (209 miliarde de dolari) pentru a compensa tarifele americane, a stimula consumul și a menține flexibilitatea monedei. De asemenea, aceștia recomandă reducerea ratelor dobânzilor, reforme fiscale și o mai bună gestionare a riscului de credit pentru IMM-uri.

Vânzările de camioane electrice în China au crescut cu 175% în primul semestru al anului 2025, reducând cererea de motorină și țiței. Creșterea este determinată în principal de subvenții și de dezvoltarea rapidă a infrastructurii de încărcare.

Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din Noua Zeelandă a crescut la 48,8 în iunie (de la 47,5).

Piața valutară: Indicele dolarului se redresează ca răspuns la noile tarife impuse de Trump ( USDIDX : +0,2%). Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de yenul japonez (USDJPY: +0,4%), dolarul canadian ( USDCAD : +0,25%) și dolarul neozeelandez ( NZDUSD : -0,25%). EURUSD scade cu 0,2%, până la 1,168. Francul elvețian înregistrează o corecție mai mică ( USDCHF : +0,1%). Dolarul australian ( AUD ) rămâne neschimbat.

Metalele prețioase continuă să avanseze: aurul crește cu 0,3% până la 3.340 dolari pe uncie, în timp ce argintul crește cu 1% până la 37,38 dolari pe uncie.

Gazele naturale ( NATGAS ) sunt, de asemenea, neschimbate față de închiderea de ieri.

Piața criptomonedelor continuă raliul euforic. Contractele futures pe Bitcoin (+1,5% la 118.360), Ethereum (+1,75%), Solana (+1,7%) și Ripple (+1,8%) sunt toate în teritoriul pozitiv.

Contractele futures pentru țițeiul Brent și WTI au întrerupt scăderile de ieri și se tranzacționează la un nivel stabil la începutul zilei.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."