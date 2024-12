Rezumatul dimineții (11.12.2024)

Piețele asiatice evoluează mixt înainte de publicarea datelor cheie privind inflația din SUA. Nikkei din Japonia este plat, CSI 300 din China a crescut cu 0,2%, Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0,6%. Indicele KOSPI din Coreea de Sud câștigă 0,8%, piețele stabilizându-se.

Conferința Centrală de Lucru Economic din China începe astăzi pe fondul semnalelor de politică “dovish”. Politburo indică o politică monetară mai laxă și stimulente fiscale pentru 2025. ANZ avertizează că tarifele SUA ar putea reduce PIB-ul Chinei cu 1,5%.

Criza politică se adâncește în Siria, deoarece rebelii răstoarnă guvernul Assad și preiau controlul asupra Damascului. Piețele urmăresc implicațiile pentru stabilitatea regională și influența Iranului.

Inflația din Japonia crește pentru a treia lună consecutiv, alimentând speculațiile privind majorarea ratei de către Banca Japoniei. Piețele sunt împărțite cu privire la o posibilă creștere a ratei la reuniunea de săptămâna viitoare, în urma deciziei Fed.

Președintele sud-coreean Yoon se confruntă cu o anchetă penală privind declararea legii marțiale. Poliția a făcut o razie în biroul prezidențial, pe fondul tulburărilor politice continue.

Petrolul crește, Brent urcând la 72,67 USD iar WTI la 69,07 USD. Datele API arată o creștere neașteptată de 0,5 milioane de barili în stocurile de țiței din SUA față de previziunile de scădere de 1,3 milioane.

Singapore ridică prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2024 la 3,6% de la 2,6%. MAS de așteptat să mențină setările actuale de politică în revizuirea din ianuarie.

Aurul se menține stabil la 2.694 USD pe fondul tensiunilor geopolitice. Cuprul crește până la 9.277 USD, pe fondul speranțelor de stimulare a Chinei. Taiwanul ridică nivelul de alertă cu privire la creșterea activității navale chineze.

Se preconizează că economia Myanmarului se va contracta cu 1% în acest an fiscal, deoarece inundațiile agravează provocările legate de conflict, iar Banca Mondială retrogradează perspectiva.

Piețele așteaptă datele CPI din SUA și reuniunea Fed de săptămâna viitoare. Accentul se va pune pe decizia de politică a BOJ și pe rezultatele conferinței de planificare economică din China.

