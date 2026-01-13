Rezumatul dimineții(13.01.2026)

Independența Fed sub presiune : Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a lansat o anchetă penală împotriva lui Jerome Powell în legătură cu mărturia sa privind renovarea clădirii Fed. Powell a descris ancheta ca fiind un „pretext” pentru presiuni politice în vederea scăderii ratelor dobânzilor, o mișcare care a slăbit semnificativ dolarul american.

Avertismentul Fitch Ratings : Fitch Ratings a subliniat că independența Rezervei Federale este un „pilon cheie” care susține ratingul de credit AA+ al SUA. Orice erodare percepută a acestei garanții ar putea avea implicații pe termen lung asupra costurilor de împrumut ale SUA.

Ofensiva tarifară a lui Trump : Președintele Trump a anunțat un tarif imediat de 25% pentru orice țară care face afaceri cu Iranul. Piețele speculează acum dacă această măsură se va extinde și la China, un partener comercial important al Iranului, ceea ce ar putea duce la o escaladare a tensiunilor comerciale.

Metalele prețioase ating recorduri : Aurul a atins un nivel record de 4.589 dolari pe uncie, impulsionat de slăbiciunea dolarului și de incertitudinea din jurul Fed. Argintul a testat, de asemenea, nivelul de 85 de dolari, deși ambele metale au înregistrat o ușoară retragere în această dimineață, pe măsură ce dolarul a recuperat o parte din pierderi.

„Takaichi Trade” în Japonia : Speculațiile privind alegerile anticipate convocate de prim-ministrul Sanae Takaichi au dus yenul japonez la cel mai scăzut nivel față de dolar din iulie 2024 (USDJPY aproape de 158,90). Deși acțiunile japoneze au înregistrat inițial o creștere, sentimentul actual în Asia este mai prudent, indicii chinezi înregistrând o scădere de aproximativ 1%.

Agitație pe piața cacao : Vineri, contractele futures pe cacao au scăzut cu 13% — cea mai rapidă scădere de la jumătatea anului 2024 — din cauza acoperirii riscurilor de către exportatori și a reechilibrării indicilor. Prețurile înregistrează astăzi o recuperare provizorie, pe fondul preocupărilor legate de randamentul recoltelor afectate de vânturile Harmattan.

Concedieri pe Wall Street : Odată cu începerea sezonului de raportare a rezultatelor trimestriale, marile companii reduc numărul de angajați. Citigroup va disponibiliza 1.000 de angajați, iar BlackRock va reduce, de asemenea, personalul cu sute de posturi.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."