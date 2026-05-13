Rezumatul dimineții (13.05.2026)

Ședința de tranzacționare din Asia a fost relativ calmă. Indicii chinezi înregistrează creșteri cuprinse între 0,00% și 0,17%, în timp ce indicele JP225 din Japonia și indicele SG20cash din Singapore au câștigat 1,30%.

Dolarul american s-a apreciat din nou ușor, deși mișcările pe piața valutară rămân limitate. Atenția pieței continuă să se concentreze asupra stării fragile a transportului de energie prin Strâmtoarea Hormuz.

Conform evaluărilor serviciilor de informații americane, Iranul și-a recăpătat accesul operațional la 30 dintre cele 33 de baze de rachete de-a lungul Strâmtorii Hormuz. Acest lucru înseamnă că Teheranul poate din nou să desfășoare lansatoare mobile și, în unele cazuri, să lanseze rachete din poziții fortificate.

Se pare că Iranul deține încă aproximativ 70% din arsenalul său de lansatoare și rachete dinainte de război. Acesta include atât rachete balistice capabile să lovească ținte regionale, cât și rachete de croazieră cu rază mai scurtă de acțiune, destinate țintelor terestre și maritime.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, s-a alăturat delegației președintelui Donald Trump care a călătorit în China alături de alți reprezentanți de seamă ai mediului de afaceri american. Trump a anunțat că va exercita presiuni asupra lui Xi Jinping în ceea ce privește deschiderea în continuare a economiei chineze. Cipurile Nvidia H200 nu au primit încă aprobarea autorităților chineze pentru comercializare.

Valoarea puternică a inflației CPI din SUA a majorat așteptările privind inflația. Rata de inflație de echilibru pe cinci ani a atins cel mai înalt nivel din octombrie 2022, în timp ce cea pe zece ani a atins cel mai înalt nivel din 2023. Prețurile mai mari ale petrolului rămân un factor important. Piața este din ce în ce mai îngrijorată că Fed ar putea fi forțată să mențină politica restrictivă sau chiar să majoreze din nou ratele.

Petrolul înregistrează o ușoară scădere în sesiunea de astăzi, OIL scăzând cu 1,60% la 100 USD pe baril, iar OIL.WTI cu 1,05% la 106 USD pe baril.

Senatul din Alaska a adoptat proiectul de lege HB 1, care recunoaște aurul și argintul sub formă de monede ca mijloc legal de plată. Proiectul de lege scutește, de asemenea, tranzacțiile cu metale prețioase de taxele locale pe vânzări și utilizare.

Banca Centrală a Noii Zeelande a raportat o ușoară creștere a așteptărilor privind inflația. Acest lucru se înscrie în contextul global mai larg al inflației persistente. Prețurile mai mari la energie rămân principalul risc de creștere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."