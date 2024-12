Rezumatul dimineții (13.12.2024)

Piețele asiatice se prăbușesc în urma pierderilor de pe Wall Street, China fiind liderul scăderilor. Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 1,9%, Nikkei din Japonia a scăzut cu 1,3%, CSI 300 din China a scăzut cu 2%. Indicele KOSPI din Coreea de Sud s-a opus tendinței, crescând cu 0,3%.

Conferința Centrală de Lucru Economic din China dezamăgește speranțele de stimulare. Mass-media de stat indică un deficit mai mare și o politică mai relaxată, dar piețele consideră măsurile insuficiente. ANZ se așteaptă la o creștere a PIB de 4,9% în 2024, avertizează asupra riscurilor de pe piața imobiliară.

SEC redeschide ancheta privind Neuralink a lui Musk și stabilește un termen de soluționare de 48 de ore pentru acuzații nespecificate. Avocatul lui Musk o numește „hărțuire” în scrisoarea adresată președintelui SEC, Gensler.

BCE reduce ratele cu 25bps, sursele indicând că unii membri au preferat o mișcare mai mare, de 50bps. Piețele estimează o relaxare mai lentă a politicii Fed în 2025, în timp ce dolarul atinge un maxim al ultimelor două săptămâni față de principalele contrapartide.

Dolarul se întărește înainte de reuniunea Fed, cu o probabilitate de 96,4% de reducere cu 25bps săptămâna viitoare. Piețele reduc șansele de reducere în ianuarie la 20% pe fondul datelor nefavorabile privind inflația. USDJPY urcă la 152,9, în timp ce EURUSD oscilează în jurul valorii de 1,04635.

Petrolul Brent se stabilizează la 73,48 USD iar WTI la 69,68 USD, îndreptându-se spre primul câștig săptămânal din noiembrie. AIE majorează previziunile privind cererea pentru 2025, dar avertizează cu privire la excedent.

Aurul se stabilizează la 2.687 USD după pierderi abrupte, își păstrează câștigurile săptămânale pe fondul tensiunilor geopolitice. Cuprul scade la 9.093 USD, deoarece stimulentele din China dezamăgesc.

Sondajul Tankan din Japonia arată o îmbunătățire a sentimentului de afaceri, dar companiile sunt prudente cu privire la perspective. Se așteaptă ca BOJ să mențină ratele săptămâna viitoare pe fondul incertitudinilor globale.

Parlamentul sud-coreean pregătește un vot de destituire împotriva președintelui Yoon în legătură cu declararea legii marțiale. Incertitudinea politică influențează piețele.

Atenția piețelor se îndreaptă spre reuniunea Fed de săptămâna viitoare, cu date cheie, inclusiv PIB-ul britanic și producția industrială din Zona Euro, care vor fi publicate vineri.

