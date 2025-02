Rezumatul dimineții (14.02.2025)

Câștigurile de pe Wall Street nu au fost deranjate de datele de ieri privind inflația PPI peste așteptări și de nota președintelui Trump referitoare la noi tarife reciproce pentru țările care taxează în prezent importurile din SUA.

Detaliile specifice ale acestor tarife sunt așteptate să îi fie prezentate lui Trump la începutul lunii aprilie, iar acesta a prescris un termen de 180 de zile pentru punerea lor în aplicare.

Principalii indici americani au încheiat sesiunea de joi în teritoriul pozitiv( Nasdaq : +1,50%, S&P 500 : +1,04%, DJIA : +0,77%, Russell 2000: +1,17%), în timp ce contractele futures se tranzacționează plat, reflectând incertitudinea înaintea sesiunii de astăzi.

Google și Apple au readus TikTok în magazinele lor de aplicații, după ce Donald Trump a ridicat interdicția asupra platformei în SUA și a anunțat că nu vor exista sancțiuni pentru distribuirea aplicației.

Indicele dolarului american ( USDIDX ) a scăzut cu încă 0,18%, deoarece investitorii își reduc așteptările cu privire la protecționismul lui Trump. În ciuda volatilității de la o săptămână la alta, dolarul a slăbit cu aproape 2,5% în februarie față de un coș de valute - cea mai mare scădere lunară din noiembrie 2023.

Piețele din Asia și Pacific au salutat în general amânarea războiului comercial al lui Trump. Indicele Hang Seng conduce câștigurile (+2,05%), impulsionat de companiile comerciale și industriale. Shanghai Composite este în creștere cu 0,1%, indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu 0,25%, în timp ce Nikkei din Japonia este în scădere cu 0,8%.

O cantitate semnificativă de lichidități va fi retrasă de pe piața monetară chineză, autoritățile urmărind să recupereze 2,4 trilioane de yuani până la sfârșitul lunii pentru a rambursa împrumuturile băncii centrale utilizate pentru implementarea politicii fiscale.

Această înăsprire monetară se aliniază eforturilor autorităților chineze de a contracara deprecierea în continuare a yuanului față de dolar pe fondul incertitudinii legate de tarife.

Metalele prețioase continuă să avanseze. Aurul a crescut cu încă 0,17% (2.933,35 USD pe uncie), argintul își continuă revenirea de ieri (+1,63%; 32,87 USD pe uncie), în timp ce contractele futures pe platină și paladiu se tranzacționează cu 0,25%, respectiv 0,7% mai sus.

Contractele futures pe mărfuri energetice sunt de asemenea în creștere ( WTI : +0,15%; Brent : +0,06%; NATGAS : +2,09%).

Volatilitatea pieței va fi influențată astăzi de datele americane privind vânzările cu amănuntul (scădere lunară așteptată), producția industrială (prognozată o creștere lunară mai mică) și prețurile pentru comerțul exterior al SUA. În Zona Euro, o atenție deosebită va fi acordată revizuirii celor mai recente date PIB și CPI, indicatorului PPI din Elveția și indicatorului HCIP din Spania.

