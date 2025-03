Rezumatul dimineții (14.03.2025)

Acțiunile asiatice avansează, acțiunile chineze crescând la un maxim de peste două luni după ce PBoC promite să reducă ratele dobânzilor. Shanghai Composite s-a apreciat cu 1,5%, în timp ce CSI 300 a urcat cu 2,2%. Hang Seng din Hong Kong a avansat 1,9%, optimismul răspândindu-se pe piețele regionale.

TOPIX din Japonia crește cu 0,8% , în timp ce Nikkei 225 a avansat vineri cu 0,4% datorită unui yen mai slab. Perechea USD/JPY a crescut cu 0,4% și se pregătea să marcheze un câștig de 0,2% pentru această săptămână.

S&P 500 intră în teritoriu de corecție , principalii indici americani închizând în scădere puternică joi pe fondul escaladării tensiunilor comerciale. Contractele futures ale S&P 500 au crescut cu 0,7% în tranzacțiile asiatice, după ce liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a sprijinit legea republicană de finanțare provizorie pentru a preveni închiderea guvernului.

Prețurile petrolului au revenit , petrolul Brent crescând cu 0,7% la 70,34 dolari pe baril, după ce a scăzut cu 1,5% în sesiunea precedentă. WTI a crescut cu 0,7% la 67,03 dolari pe baril. EIA a avertizat că oferta globală de petrol ar putea depăși cererea cu aproximativ 600.000 de barili pe zi în acest an.

Discuțiile Canada-SUA privind tarifele continuă după o întâlnire la nivel înalt între miniștrii canadieni și secretarul american al comerțului, Howard Lutnick. Oficialii canadieni au declarat că discuțiile au fost constructive, dar nu au oferit nicio reducere imediată a tarifelor.

Prețul cuprului din China se apropie de maximul ultimelor 5 luni , crescând cu 0,6% la 9.813,75 $ pe tonă, pe fondul așteptărilor că stimulentele PBoC vor sprijini activitatea industrială și dezvoltarea infrastructurii.

PBoC promite noi măsuri de stimulare , inclusiv potențiale reduceri ale ratei dobânzii și instrumente pentru menținerea stabilității yuanului. Banca centrală intenționează să utilizeze rata repo inversă pe șapte zile ca principal instrument de politică, reflectând o evoluție către gestionarea lichidităților bazată pe piață.

Trump amenință cu tarife de 200% pentru alcoolul european dacă UE continuă cu tariful planificat de 50% pentru whisky-ul american. Măsura UE, stabilită pentru 1 aprilie, este un răspuns la tarifele americane la importurile de oțel și aluminiu. Trump a avertizat că vinurile, șampaniile și alte produse alcoolice europene vor fi vizate.

Aurul atinge maximul istoric de 2.993,90 dolari pe uncie, susținut de tensiunile comerciale și de datele slabe privind inflația din SUA. Prețurile urmează să câștige 2,5% în această săptămână, pe măsură ce escaladarea războiului comercial și temerile legate de recesiune sporesc atractivitatea metalului ca monedă de refugiu.

Prețurile de producție din SUA au rămas neschimbate în februarie , semnalând o potențială relaxare a presiunilor inflaționiste. PPI pentru cererea finală nu a arătat nicio mișcare după creșterea de 0,6% din ianuarie. Pe o bază anuală, PPI a avansat cu 3,2%, în scădere față de creșterea de 3,7% din ianuarie.

Tesla dezvoltă Model Y mai ieftin în Shanghai în cadrul proiectului „E41”, potrivit unor surse. Mașina va fi mai mică și va costa cu cel puțin 20% mai puțin de produs decât modelul actual, producția în serie urmând să înceapă în 2026. Tesla urmărește să recâștige cota de piață în China, după ce anul trecut a scăzut la 10,4%.

Acțiunile Intel au crescut cu 14,6% după numirea lui Lip-Bu Tan în funcția de CEO, rezistând declinului mai larg al pieței.

Săptămâna viitoare, accentul se va pune pe deciziile băncilor centrale , Rezerva Federală, Banca Japoniei și banca centrală din Taiwan urmând să se întrunească. China va publica luni date economice cheie, inclusiv vânzările cu amănuntul, producția industrială și cifrele privind balanța comercială.

