Rezumatul dimineții(14.10.2025)

Wall Street a recuperat parțial pierderile înregistrate la sfârșitul sesiunii de vineri, impulsionată de mesajul conciliant al lui Donald Trump de duminică și de semnalele din Beijing care indică disponibilitatea de a relua negocierile comerciale.

Scott Bessent a confirmat ieri într-un interviu că întâlnirea planificată între președintele Trump și președintele Xi este încă în calendar, avertizând în același timp că închiderea continuă a guvernului începe să aibă un impact negativ asupra activității economice.

Ministerul Comerțului din China a menționat că negocierile comerciale cu SUA continuă la nivel de lucru, deși Beijingul a inițiat simultan o anchetă privind impactul tarifelor americane asupra sectorului transporturilor din China, vizând cinci întreprinderi americane.

Indicele S&P 500 cash a câștigat 1,5%, iar Nasdaq a avansat cu 2,2%; cu toate acestea, contractele futures deschid astăzi în scădere, US500 pierzând 0,35%, iar US100 scăzând cu 0,5%.

Piețele asiatice se tranzacționează în scădere, deși contractele futures pe indicii chinezi înregistrează pierderi de doar câteva puncte de bază. Scăderi mai mari se înregistrează în Japonia, Nikkei 225 pierzând 0,35% și HK.cash pierzând 0,2%. În schimb, indicele KOSPI din Coreea de Sud a atins un nivel record, impulsionat de previziunile puternice privind profiturile Samsung.

Indicele de încredere al întreprinderilor NAB din Australia a crescut la 7 puncte în septembrie (de la 4 în august), datorită accelerării vânzărilor și creșterii marjelor, care compensează slăbiciunea pieței muncii.

Procesul-verbal al ultimei reuniuni a RBA sugerează că banca dă dovadă de răbdare în ceea ce privește reducerile suplimentare ale ratei dobânzii, menționând că, deși ratele dobânzii rămân la niveluri restrictive, activitatea pe piața imobiliară continuă să fie robustă.

RBA a declarat că aprecierea dolarului australian (AUD) este în concordanță cu fundamentele subiacente și cu schimbările în randamente, semnalând că banca nu intenționează să adauge la politica monetară restrictivă actuală.

Goldman Sachs estimează că actuala închidere a guvernului ar putea fi cea mai lungă din istorie, estimând că fiecare săptămână scade cu 0,11 puncte procentuale din creșterea anualizată din trimestrul al patrulea; GS anticipează totuși o revenire odată cu reluarea activității guvernului și se așteaptă ca Fed să procedeze la o reducere a ratei dobânzii în octombrie, în ciuda lipsei datelor economice actuale.

Rabobank prognozează că AUD/USD se va tranzacționa la 0,65 pe termen scurt, urmând să avanseze la 0,68 în următoarele 12 luni.

Biroul de Statistică a Muncii (BLS) a anunțat că indicatorul inflației CPI (Consumer Price Index) va fi publicat pe 24 octombrie.

Frenezia de pe piața metalelor prețioase continuă, aurul atingând 4.167 dolari pe uncie, iar argintul depășind 53 dolari pe uncie. Costurile de împrumut pentru argint au ajuns la 30% pe lună la bursa din Londra, forțând traderii să acopere pozițiile short; Goldman Sachs avertizează că, în cazul unei prăbușiri a pieței, argintul nu beneficiază de sprijinul băncii centrale care susține aurul, menționând că piața argintului este de cinci ori mai mică și mai puțin lichidă.

Petrolul brut și-a reluat declinul după o ușoară creștere ieri, tranzacționându-se sub 60 de dolari pe baril (WTI); gazul natural se apropie de 3 dolari/MMBTU după o scădere de 1%.

Calendarul macroeconomic al SUA rămâne gol din cauza închiderii continue a guvernului; cu toate acestea, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, are programată o declarație la 19:20 ora României.

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare începe astăzi, cu rezultatele așteptate de la companii importante, printre care JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock și J&J.

