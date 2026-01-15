Rezumatul dimineții(15.01.2026)

Contractele futures pe indicii bursieri americani revin după două zile de vânzări, susținute de ultimele rezultate ale TSMC, care ar trebui să servească drept test decisiv pentru giganții industriei AI, precum Nvidia și AMD.

Contractele futures Nasdaq conduc creșterile (US100: +0,3%), urmate de Russell 2000 ( US2000 : +0,25%), S&P 500 ( US500 : +0,15%) și Dow Jones ( US30 : +0,1%).

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la volatilitatea USD/JPY în timpul unei întâlniri cu omologul său japonez, solicitând o politică monetară și o comunicare consecvente.

Sentimentul în regiunea Asia-Pacific este mixt. Indicele Nikkei 225 din Japonia a înregistrat o ușoară scădere față de maximul istoric de ieri (-0,9%) , pe fondul răcirii speranțelor privind un sprijin fiscal suplimentar din partea guvernului și al revenirii randamentelor obligațiunilor. Așteptările privind rezultatele TSMC generează prudență în ceea ce privește acțiunile din sectorul tehnologic, afectând cel mai mult piețele chineze (CHN.cash: -0,2%). În același timp, s-au înregistrat creșteri în Coreea de Sud (Kospi: +1,3%) și Australia (AU200.cash: +0,3%).

TSMC a înregistrat un profit record în trimestrul al patrulea, cu un venit net în creștere cu 35% , datorită cererii puternice de cipuri AI și de calcul de înaltă performanță, depășind estimările consensuale. Veniturile au depășit pentru prima dată 1 trilion de dolari taiwanezi, în timp ce cipurile avansate sub 7 nm au reprezentat 77% din vânzări. Creșterea este determinată în principal de clienți precum Nvidia și AMD și de expansiunea AI. Compania își mărește capacitatea de 2 nm, susținând perspectivele sale până în 2026, deși cererea mai slabă de smartphone-uri ar putea limita creșterea.

China lucrează la reguli pentru a limita numărul de cipuri AI avansate pe care companiile locale le pot cumpăra de la furnizori străini, precum Nvidia, a raportat Reuters. Se așteaptă ca măsurile să ia forma unor limite de comandă, mai degrabă decât a unei interdicții totale, în urma aprobării de către SUA a exporturilor de cipuri H200 și a tensiunilor politice crescânde.

Indicele dolarului american se redresează după retragerea de ieri (USDIDX: +0,1%), în principal din cauza slăbiciunii francului elvețian ( USDCHF : +0,15%) și a yenului ( USDJPY : +0,2%). Dolarul australian este singurul care rezistă acestei mișcări ( AUDUSD stabil). EURUSD a scăzut cu 0,1% până la 1,1635.

Metalele prețioase înregistrează o scădere notabilă după recentul lor raliu, determinat de incertitudinea politică persistentă și de riscurile crescânde ale unei intervenții americane în Iran . Argintul înregistrează cea mai mare scădere, revenind sub 90 USD (-4% până la 89,30 USD), urmat de platină (-3,2% până la 2.326 USD). Aurul a scăzut cu 0,4%, la 4.606 dolari.

Petrolul Brent și WTI au întrerupt raliul de cinci zile, scăzând cu aproximativ 1,5%.

Criptomonedele se corectează, de asemenea: Bitcoin a scăzut cu 0,8%, la 96.290 dolari, în timp ce Ethereum a scăzut cu 1,1%, la 3.315 dolari.

