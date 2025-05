Rezumatul dimineții (15.05.2025)

Recenta ascensiune de pe Wall Street a stagnat ieri, pe măsură ce impulsul inițial al negocierilor dintre China și SUA s-a estompat și au reapărut îngrijorările cu privire la inflația persistentă (S&P500 : +0,1%, Nasdaq : +0,7%, DJIA : -0,2%, Russell 2000 : -0,88%).

Cu toate acestea, inițiativa americană privind inteligența artificială în Arabia Saudită a continuat să alimenteze euforia acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic ( NVDA.US : +4,7%, AMD.US : +4,7%), în timp ce acțiunile Boeing au fost susținute de o comandă importantă din partea Qatar Airways ( BA.US : +0,7%).

Potrivit lui Philip Jefferson (Fed), tarifele ar putea încă să încetinească creșterea și să se adauge nivelurilor actuale de inflație, subliniind incertitudinea persistentă și natura bine poziționată a ratelor actuale ale dobânzii din SUA.

Depășirea narațiunii negocierilor a declanșat prima corecție în cinci sesiuni pe piețele din Asia-Pacific. Nikkei 225 din Japonia a scăzut (-0,9%), Kospi din Coreea de Sud s-a depreciat (-0,8%), iar HSCEI din China a pierdut și el(-0,75%).

Excepția a fost indicele australian S&P/ASX 200 , care a crescut cu 0,2% după datele solide privind piața muncii din aprilie. Numărul locurilor de muncă a crescut cu 89.000 (previziune: 22.500, anterior: 36.400), în timp ce rata șomajului a rămas neschimbată la 4,1%. De asemenea, rata de participare a crescut (de la 66,8% la 67,1%).

Pe piața valutară: dolarul se retrage față de majoritatea monedelor G10 ( USDIDX : -0,13%). Monedele de refugiu își revin, în special yenul ( USDJPY : -0,5%) și francul elvețian (USDCHF: -0,25%). Între timp, monedele de la antipozi se depreciază ( AUDUSD : -0,05%, NZDUSD : -0,12%). EURUSD a crescut cu 0,15% până la 1,119.

Aurul continuă să scadă (-1,4% la 3.132 dolari pe uncie), la fel și argintul (-1,3% la 31,80 dolari pe uncie).

Țițeiul Brent și WTI sunt în scădere cu aproximativ 2,55% în urma rapoartelor conform cărora Iranul este dispus să renunțe la dezvoltarea programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor americane.

Pe piața criptomonedelor persistă un pesimism larg ( Bitcoin : -1,16%, Ethereum : -1,17%, Trump : -3,7%, Polygon : -3%, Chainlink : -2,5%, Solana : -2%).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."