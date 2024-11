Rezumatul dimineții (15.11.2024)

Piețele asiatice s-au tranzacționat cu prudență după comentariile prudente ale președintelui Fed Powell, majoritatea indicilor menținându-se în intervale strânse. Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 0,9% în ciuda PIB-ului slab, în timp ce CSI 300 din China a scăzut. ASX 200 a câștigat 0,5%.

Indicii americani au fost în scădere în timpul tranzacțiilor asiatice, Russel 2000 conducând pierderile (-0,63%), în timp ce Nasdaq 100 a scăzut cu 0,51% și S&P 500 (-0,38%).

Indicii europeni sunt, de asemenea, pregătiți pentru o deschidere în scădere, cu DAX40 tranzacționându-se cu 0,24% mai jos, în timp ce britanicul UK100 (-0,19%).

Creșterea PIB-ului Japoniei în Q3 a încetinit la 0,9% în termeni anuali de la 2,2%, deși a depășit ușor estimările. Consumul privat a rămas principalul sprijin, în timp ce exporturile și cheltuielile de capital au slăbit. Core CPI ar trebui să scadă la 2,2% în octombrie.

Datele chineze din octombrie au arătat semnale mixte - vânzările de retail au depășit așteptările datorită impulsului Săptămânii de Aur, dar producția industrială și investițiile în active fixe au ratat previziunile. Declinul investițiilor imobiliare s-a adâncit până la -10,3% YTD.

Victoria electorală a lui Donald Trump continuă să aibă un impact asupra piețelor, îngrijorările legate de un potențial război comercial cu China afectând sentimentul regional. Trump a propus taxe vamale de 60% asupra importurilor din China.

Contractele futures de pe Wall Street au scăzut după ce Powell a avertizat că datele economice puternice oferă Fed mai mult timp înainte de reducerea ratelor. Piețele setează acum o probabilitate de doar 61% de reducere în decembrie, în scădere de la 85,7% ieri.

Bitcoin s-a retras de la maximele record, scăzând cu 2,6% la 87.634 USD, după ce a atins 93.226 USD la începutul săptămânii, Ethereum tranzacționându-se la 3.060 USD.

Dolarul s-a menținut aproape de maximele unui an, în timp ce randamentele Trezoreriei au crescut, deoarece piețele au redus așteptările de reducere a ratei. USDJPY a traversat 156 după ce datele slabe privind PIB-ul japonez au crescut pariurile BOJ dovish.

Prețurile petrolului au scăzut cu Brent la 71,91 USD și WTI la 68,08 USD, stabilite pentru pierderi săptămânale de 2,7% și respectiv 3,3%. AIE a avertizat cu privire la excesul de ofertă din 2025, în ciuda menținerii previziunilor privind cererea.

Aurul s-a stabilizat la 2.566 USD, dar s-a îndreptat spre cea mai proastă săptămână din iunie 2021, în scădere cu 4,3%, deoarece victoria lui Trump și datele puternice din SUA au atenuat cererea de valori refugiu.

Eli Lilly a dat în judecată Administrația Federală a Resurselor și Serviciilor de Sănătate în legătură cu modificările programului de reduceri pentru medicamente 340B, după o acțiune similară a Johnson & Johnson.

Evenimentele cheie care urmează: PIB-ul Regatului Unit pentru Q3, datele privind vânzările de retail din SUA, discursurile lui Collins de la Fed, McCaul de la BCE și Thedeen de la Riksbank. Netflix transmite în această seară meciul de box Tyson vs Paul.

Datele comerciale au arătat că exporturile Indoneziei au crescut cu 10,25% în octombrie, datorită livrărilor agricole puternice, în timp ce PIB-ul Malaeziei a crescut cu 5,3% în trimestrul al treilea, conform estimărilor, dar în scădere față de 5,9% în trimestrul al doilea.

