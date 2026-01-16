Rezumatul dimineții(16.01.2026)

Indicii bursieri americani au închis în creștere semnificativă, continuând revenirea de pe Wall Street. Un factor cheie al creșterilor a fost optimismul reînnoit în ceea ce privește acțiunile din sectorul tehnologic, care a susținut performanța solidă a indicilor. S&P 500 a crescut cu aproape 0,3%, Nasdaq a câștigat peste 0,2%, iar Dow Jones a condus clasamentul cu o creștere de 0,6% .

Datele privind noile cereri de șomaj din SUA au evidențiat faptul că Fed are timp pentru luarea deciziilor politice viitoare.

Numărul cererilor au scăzut sub 200.000, cu mult sub așteptările pieței de 215.000. Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în aprilie a scăzut sub 40%, semnalând că piața ia din ce în ce mai puțin în calcul o relaxare monetară suplimentară din partea Fed.

În ciuda asigurărilor administrației Trump că nu va interveni în Iran , riscul geopolitic rămâne ridicat. Potrivit unor rapoarte, premierul Netanyahu a încercat să amâne atacurile, sugerând că există în continuare posibilitatea unei escaladări sau a unei prezențe militare americane sporite în regiune.

Piețele bursiere asiatice au închis mixt . Acțiunile din sectorul tehnologic, în special cele ale producătorilor de cipuri, au înregistrat creșteri în urma rezultatelor mai bune decât se aștepta ale TSMC, în timp ce majoritatea indicilor naționali, inclusiv Nikkei 225, Hang Seng și Shanghai Composite, au încheiat sesiunea în scădere. Excepția a fost indicele australian S&P/ASX 200, care a crescut cu aproape 0,5%.

Forex: Yenul japonez s-a apreciat în timpul sesiunii asiatice, după ce ministrul finanțelor a subliniat că toate opțiunile sunt luate în considerare, inclusiv o potențială intervenție comună cu SUA pentru a preveni deprecierea excesivă a monedei. Aprecierea yenului a fost susținută și de semnalele că Banca Japoniei ar putea accelera majorările ratei dobânzii.

Canada și China au anunțat măsuri pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale, luând în considerare o cooperare mai strânsă în sectoarele agriculturii și energiei.

Banca Populară a Chinei (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY de astăzi la 7,0078, peste previziunile de 6,9722.

Îngrijorările cu privire la politica comercială a SUA au reapărut după ce Casa Albă a semnalat că tarifele aplicate cipurilor AI sunt doar „primul pas” într-o strategie mai amplă care vizează sectorul semiconductorilor.

Pe piața metalelor prețioase, aurul a scăzut sub 4.600 USD pe uncie, argintul a pierdut peste 2%, apropiindu-se de 90 USD pe uncie, paladiul s-a depreciat cu aproximativ 5%, la 1.730 USD, iar platina a coborât peste 3,5%, la 2.320 USD.

Criptomonede: Bitcoin a înregistrat o ușoară creștere de 0,1%, în timp ce Ethereum a rămas aproximativ plat.

