Rezumatul dimineții (16.06.2026)

Bănci centrale: BOJ majorează ratele dobânzilor, dar atenuează mesajul prin achiziții de obligațiuni de stat japoneze (JGB) Banca Japoniei a majorat rata dobânzii de politică monetară la 1,0% , cel mai ridicat nivel din 1995. Decizia era larg anticipată și face parte din procesul de normalizare treptată a politicii monetare.

BOJ a subliniat, de asemenea, riscurile de creștere a inflației, indicând că inflația CPI ar putea crește cu mult peste ținta de 2%. În ciuda majorării ratei dobânzii, yenul a înregistrat o reacție redusă, USDJPY rămânând peste nivelul de 160.

În același timp, Banca Japoniei a anunțat că va opri procesul de reducere suplimentară a achizițiilor de obligațiuni de stat japoneze începând cu aprilie 2027, menținând achizițiile lunare la aproximativ 2 trilioane de yeni . Acest lucru adaugă un element mai acomodativ unei decizii privind rata dobânzii care, altfel, ar fi fost una de înăsprire. Acțiuni: JP225 își recuperează pierderile după decizia BOJ JP225 (Nikkei 225) a înregistrat inițial o scădere în urma anunțului Băncii Japoniei, dar și-a recuperat ulterior pierderile. Investitorii au acceptat creșterea ratei dobânzii cu calm, întrucât aceasta fusese anunțată pe larg în avans.

Piața se concentrează acum asupra posibilității ca BOJ să procedeze la o nouă rundă de înăsprire a politicii monetare încă din iulie. Sentimentul a fost susținut și de optimismul legat de progresul negocierilor dintre SUA și Iran. Bănci centrale: RBA menține ratele dobânzilor și trece la o atitudine de așteptare Banca Centrală a Australiei (RBA) a menținut rata dobânzii de referință neschimbată la 4,35% , în conformitate cu așteptările pieței, după trei majorări ale ratei dobânzii de la începutul acestui an. Decizia a fost unanimă.

RBA a subliniat că inflația rămâne prea ridicată, dar dorește să evalueze impactul măsurilor de înăsprire anterioare și efectele perturbărilor de pe piața petrolului. Reacția cursului AUDUSD a fost minimă, ceea ce a făcut ca decizia să fie în mare parte neutră pentru piață.

Banca centrală a Australiei a avertizat, de asemenea, că va dura ceva timp până când perturbările la nivelul ofertei globale de petrol vor fi rezolvate. Se așteaptă ca prețurile mai mari la combustibili să se reflecte treptat în prețurile altor bunuri și servicii.

În același timp, o parte din limbajul mai “hawkish” prezent în declarația din mai a fost atenuat. Acest lucru sugerează că RBA va rămâne probabil în modul de așteptare, cu excepția cazului în care inflația accelerează din nou în mod semnificativ. Mărfuri: Goldman Sachs reduce previziunile privind petrolul Brent Goldman Sachs și-a redus previziunea privind prețul petrolului Brent pentru trimestrul IV al anului 2026 de la 90 de dolari la 80 de dolari pe baril , reducând totodată și previziunea medie pentru 2027 la 75 de dolari pe baril .

Revizuirea reflectă așteptările conform cărora exporturile de petrol din Golful Persic se vor normaliza până la sfârșitul lunii iulie, cu o lună mai devreme decât se presupunea anterior. Aceasta marchează a doua revizuire în jos a previziunilor băncii într-o săptămână și întărește opinia că prima de risc geopolitic de pe piața petrolului se estompează treptat.

Cu toate acestea, chiar dacă se ajunge la un acord durabil privind Strâmtoarea Hormuz, prețurile petrolului ar putea rămâne ridicate pentru o perioadă îndelungată. Stocurile globale ar putea fi scăzut cu 1–1,5 miliarde de barili , în timp ce costurile asigurărilor de transport maritim rămân cu mult peste nivelurile normale. Economie: China prezintă o industrie rezilientă, dar o cerere internă slabă Producția industrială a Chinei a crescut cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai, depășind așteptările pieței. În același timp, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut , marcând prima scădere anuală de la începutul pandemiei.

Datele privind investițiile în active fixe s-au deteriorat, de asemenea, în mod vizibil. Cifrele sugerează că sectoarele legate de exporturi și industriile legate de AI rămân reziliente, în timp ce cererea internă continuă să slăbească.

Prețurile locuințelor noi din China au scăzut ușor mai rapid în luna mai decât în luna precedentă. Marile orașe dau semne timpurii de stabilizare, dar sectorul imobiliar în ansamblu rămâne fragil. Metale prețioase: Barclays își menține perspectiva optimistă privind aurul Barclays consideră că recenta corecție de 20–25% a prețurilor aurului reprezintă mai degrabă o resetare a poziționării decât o schimbare a tendinței pe termen lung. Banca și-a menținut prognoza pentru prețul aurului în 2026 la 4.791 USD pe uncie și prognoza pentru 2027 la 4.900 USD pe uncie .

Potrivit analiștilor Barclays, aurul continuă să fie susținut de riscurile inflaționiste, incertitudinea politică și diversificarea continuă a rezervelor de către băncile centrale. Un dolar american mai slab și randamente mai mici ale obligațiunilor în urma detensionării situației din jurul Iranului ar putea oferi un sprijin suplimentar prețurilor aurului.

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