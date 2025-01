Rezumatul dimineții (17.01.2025)

Piețele asiatice s-au tranzacționat vineri mixt, acțiunile chinezești fiind în creștere pe fondul datelor robuste privind PIB-ul, în timp ce acțiunile japoneze au scăzut puternic. Indicele CSI 300 din China a câștigat 0,5% după ce PIB-ul din Q4 a crescut cu 5,4%, aducând creșterea din 2024 la ținta de 5% a Beijingului. Indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu 0,35% din cauza așteptărilor de creștere a ratei BOJ.

Yenul japonez s-a întărit la 155,62 pentru un dolar, deoarece piețele estimează o posibilă creștere a ratei BOJ la reuniunea de săptămâna viitoare. Acțiunile Nintendo au scăzut cu 5% în urma datelor mai slabe legate de anunțarea Switch 2, influențând indicele mai larg TOPIX care a scăzut cu 0,7%.

Scott Bessent, nominalizat la Trezorerie de către președintele ales al SUA, Trump, a promis sancțiuni mai dure împotriva petrolului rusesc și sprijin pentru prelungirea reducerilor fiscale în timpul confirmării în Senat. Piețele așteaptă inaugurarea de luni, pe fondul preocupărilor legate de măsurile comerciale planificate care vizează China.

Prețul petrolului a crescut, Brent ajungând la 81,6 dolari, iar WTI la 78,30 dolari, îndreptându-se spre a patra săptămână de creștere, în condițiile în care noile sancțiuni americane asupra energiei rusești perturbă lanțurile de aprovizionare. Se așteaptă ca miliția Houthi din Yemen să înceteze atacurile din Marea Roșie în urma acordului de încetare a focului din în Gaza.

Aurul s-a menținut aproape de maximul ultimelor 30 de zile, la 2.712 USD, deoarece datele economice mixte din SUA au alimentat speculațiile privind reducerea ratei. Cuprul a crescut cu 0,2%, la 9.268 USD, datorită PIB-ului chinez puternic, deși câștigurile au fost limitate de preocupările legate de politica comercială a lui Trump.

Procesatorii chinezi de soia se orientează puternic către importurile braziliene pentru Q1 2025, pe fondul temerilor legate de tarifele americane. Încărcăturile braziliene se tranzacționează la 420 USD/tonă față de Pacific Northwest din SUA la 451 USD/tonă, importurile din Q1 urmând să scadă la 17,3-18,0 milioane de tone.

Dolarul se pregătește să întrerupă seria de șase săptămâni de victorii în urma datelor privind inflația mai slabe din SUA, deși vânzările cu amănuntul și cererile de șomaj au arătat rezistența economică. Monedele asiatice s-au tranzacționat cu prudență, yuanul chinezesc consolidându-se ușor pe baza datelor PIB.

Populația Chinei a scăzut pentru al treilea an consecutiv în 2024, cu 1,39 milioane, ajungând la 1,408 miliarde, în ciuda unei ușoare creșteri a nașterilor. Îmbătrânirea populației și rata scăzută a natalității reprezintă provocări economice tot mai mari.

Naveta spațială SpaceX a explodat joi în timpul unui zbor de testare, perturbând traficul aerian din Caraibe din cauza căderilor de resturi. Compania a confirmat prinderea cu succes a propulsorului, dar eșecul navei spațiale din cauza unei scurgeri la sistemul de propulsie.

