Rezumatul dimineții (17.02.2025)

Bursa americană va rămâne închisă astăzi din cauza unei sărbători publice (Ziua președinților).

Vineri, sectorul tehnologic a impulsionat câștigurile de pe Wall Street, contribuind la compensarea îngrijorărilor legate de creșterea inflației. Nasdaq a câștigat 0,4%, S&P 500 a închis plat, în timp ce DJIA (-0,37%) și Russell 2000 (-0,1%) au înregistrat pierderi.

Sentimentul piețelor din Asia la începutul săptămânii este mixt. Nikkei 225 din Japonia (+0,13%) și Kospi din Coreea de Sud (+0,59%) sunt în creștere, în timp ce Shanghai SE Composite (-0,21%) și HSCEI din China (-0,91%) sunt în teritoriul negativ.

Entuziasmul din sectorul tehnologic chinez (ca urmare a lansării unui model chinez de inteligență artificială) se estompează treptat din cauza tensiunilor dintre Trump și UE cu privire la tarifele vamale și a războiului în curs din Ucraina.

PIB-ul Japoniei a crescut cu 2,8% (anualizat) în Q4 2024, depășind prognoza de 1,1% (anterior: 1,2%). Creșterea de la un trimestru la altul a fost de 0,7% (prognoză și anterior: 0,3%). Expansiunea economiei japoneze este determinată de creșterea investițiilor corporative (CAPEX) și de îmbunătățirea exporturilor nete.

Un sondaj ZDF realizat după dezbaterea candidaților la funcția de cancelar al Germaniei a arătat că Merz (CDU) beneficiază de un sprijin de 30 %, Weidel (AfD) de 20 %, Scholz (SPD) de 16 % și Habeck (Verzii) de 14 %. Alegerile anticipate pentru Bundestag vor avea loc duminică, 23 februarie.

Emmanuel Macron a invitat liderii europeni la o reuniune de urgență astăzi la Paris pentru a discuta despre securitate și Ucraina, după ce Donald Trump a previzionat discuții de pace între Ucraina și Rusia în Arabia Saudită.

Contractele futures WTI și Brent sunt în creștere cu 0,28%, respectiv 0,14%, dar contractele de pe piața opțiunilor reflectă îngrijorarea cu privire la cererea globală pe fondul tarifelor americane și al costurilor ridicate ale creditelor.

Pe piața valutară, yenul japonez continuă să se întărească față de toate monedele G10 (USDJPY: -0,37%). Raliul euro-dolar, determinat de acțiunile rapide ale lui Trump privind negocierile de pace din Ucraina, a stagnat (EURUSD: 1,0492). Monedele de la Antipozi se apreciază (AUDUSD: +0,3%; NZDUSD: +0,26%).

Aurul revine cu 0,2% după corecția de vineri, ajungând la 2.890 de dolari pe uncie, în timp ce argintul este în ușoară scădere (-0,05%, ajungând la 32,09 dolari pe uncie).

Criptomonedele majore nu avansează (Bitcoin: -0,8% la 96.420 $; Ethereum: -0,12%; Ripple: -2,7%; Solana: -2,2%).

