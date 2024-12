Rezumatul dimineții (17.12.2024)

Piețele globale sunt prudente înainte de deciziile băncilor centrale, în centrul atenției fiind reuniunea de miercuri a Fed. Piețele estimează o probabilitate de 94% de reducere cu 25 bps a ratei, dar se așteaptă la o relaxare mai lentă în 2025. Contractele futures din SUA sunt în scădere, în ciuda câștigurilor generate de sectorul tehnologic din cursul nopții.

Acțiunile asiatice evoluează mixt, deoarece datele din China dezamăgesc. Nikkei crește cu 0,3%, Hang Seng scade cu 0,5%. Producția industrială chineză este în linie cu așteptările, dar vânzările cu amănuntul încetinesc semnificativ. Sectorul imobiliar rămâne sub presiune, în ciuda stabilizării prețurilor locuințelor.

China plănuiește un deficit record de 4% din PIB pentru 2025, față de ținta de 3%, pentru a sprijini creșterea pe fondul tendințelor economice. Liderii își mențin obiectivul de creștere de 5%, în ciuda crizei imobiliare și a riscurilor externe, inclusiv a potențialelor tarife vamale impuse de Trump.

Bitcoin atinge un nou record de 107.767 USD pe baza propunerii lui Trump privind rezerva strategică, deși implementarea se confruntă cu obstacole. Includerea MicroStrategy pe Nasdaq 100 stimulează sentimentul. ETH se apropie de maximul istoric la 4.011 USD.

Turbulențele politice zguduie mai multe regiuni. Președintele sud-coreean Yoon a fost pus sub acuzare din cauza decretului legii marțiale, parlamentul german retrage încrederea în guvernul Scholz, ministrul canadian de finanțe Freeland demisionează pe fondul tensiunilor comerciale din SUA.

Se așteaptă ca BOJ să mențină ratele stabile în această săptămână, conform 91% dintre instituțiile intervievate, deși majoritatea consideră că vor avea loc creșteri în termen de trei luni. Băncile centrale asiatice sunt împărțite în ceea ce privește politica, Indonezia, Thailanda menținând dobânzile, în timp ce Filipine probabil le va reduce.

Dolarul se menține aproape de maximele ultimelor 2 săptămâni, în timp ce piețele așteaptă orientările Fed. Euro se tranzacționează la 1,05002 USD, yenul se menține la 154.06. Lira sterlină ricoșează pe fondul preocupărilor legate de presiunea salarială, înainte de datele privind forța de muncă din Marea Britanie.

Petrolul se retrage, WTI tanzacționându-se la 70,60 USD iar Brent la 74,08 USD, deoarece îngrijorările privind cererea din China contrabalansează reducerile OPEC+. IEA avertizează asupra unui surplus de 950.000 bpd în 2025, în ciuda constrângerilor de producție.

Alibaba va vinde participația la Intime pentru 1 miliard de dolari, înregistrând pierderi de 1,3 miliarde de dolari ca parte a restructurării strategice. Acțiunile scad cu 1,5% în tranzacțiile din Hong Kong.

Principalele date publicate astăzi includ datele salariale din Marea Britanie, indicatorul german Ifo și indicatorul ZEW privind sentimentul economic pentru luna decembrie.

