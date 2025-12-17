Rezumatul dimineții (17.12.2025)

Contractele futures pe indicii majori se tranzacționează în teritoriu pozitiv, recuperându-se după presiunea înregistrată în sesiunea de ieri, care a fost declanșată de datele mixte din SUA ( US100: +0,35%, US500: +0,2%, EU50: +0,05% ).

Donald Trump a anunțat blocarea totală a tuturor petrolierelor sancționate care călătoresc către și dinspre Venezuela. El a acuzat regimul lui Nicolás Maduro că fură active americane și finanțează terorismul și criminalitatea cu veniturile din petrol și a semnalat, de asemenea, o accelerare a deportărilor migranților venezueleni.

Potrivit The Wall Street Journal, Donald Trump urmează să-l intervieveze pe Christopher Waller, membru cu drept de vot al FOMC, pentru funcția de președinte al Fed. Waller este considerat al treilea candidat cel mai probabil pentru a-l succeda pe Powell (după Kevin Hassett și Kevin Warsh). În ciuda sprijinului din partea Wall Street — atât contractele futures, cât și dolarul s-au apreciat în urma raportului — lipsa legăturilor personale puternice cu Trump este considerată a-i reduce semnificativ șansele.

Warner Bros. Discovery intenționează să respingă propunerea de preluare din partea Paramount, făcută ca răspuns la Netflix (presesiune: WBD.US: -0,9%, NFLX.US: +1%, PSKY: -0,1%).

Sentimentul pe piețele asiatice este moderat pozitiv, majoritatea indicilor înregistrând creșteri ușoare datorită revenirii sectorului tehnologic. Creșterile au fost limitate de incertitudinea privind perspectivele economice ale SUA după datele de ieri privind NFP și vânzările cu amănuntul, precum și de prudența dinaintea publicării datelor cheie privind inflația. CHN.cash și HK.cash conduc creșterile (cu 0,8% și, respectiv, 0,6%), punând capăt unei perioade de trei zile de vânzări masive. JP225 este, de asemenea, în creștere (+0,1%), în timp ce AU200.cash este stabil, indicând un apetit redus pentru risc.

Japonia a înregistrat în noiembrie primul său excedent comercial din iunie, ajungând la 322,2 miliarde JPY (prognoză: 71,2 miliarde JPY; anterior: -226,1 miliarde JPY). Creșterea exporturilor (+6,1%) a fost susținută de un yen slab, de redresarea cererii din SUA și de tarife mai mici decât se aștepta, în timp ce creșterea lentă a importurilor (+1,3%) a reflectat cererea internă slabă. În plus, comenzile de bază pentru utilaje au crescut cu mult peste așteptări, atingând cel mai înalt nivel din septembrie 2022 (+12,5% față de prognoza de 3,6% și valoarea anterioară de 11,6%), trimițând un alt semnal al creșterii cheltuielilor de capital în rândul firmelor japoneze.

Noua guvernatoare a Băncii Centrale a Noii Zeelande (RBNZ), Anna Breman, a declarat că va utiliza toate instrumentele disponibile, inclusiv limitele LTV și DTI, dacă va fi necesar, pentru a frâna boom-ul pieței imobiliare sau pentru a atenua o eventuală recesiune. Ea a subliniat, de asemenea, importanța transparenței, menționând că piețele au reacționat mai puternic decât se aștepta la ultima decizie a RBNZ și că sunt posibile noi reduceri ale ratei dobânzii.

Pe piețele valutare, indicele dolarului american (USDIDX) se redresează cu 0,2%, după ce a atins pentru scurt timp cel mai scăzut nivel din octombrie, susținut de raportul WSJ privind Waller. Yenul japonez se corectează după o serie de câștiguri față de majoritatea monedelor G10 (USDJPY: +0,4%, EURJPY: +0,2%). EURUSD a scăzut cu 0,2%, la 1,172.

Petrolul Brent și WTI se redresează cu aproximativ 1,2% față de minimul de patru ani atins ieri, susținut de blocada SUA asupra tancurilor petroliere care călătoresc către și dinspre Venezuela. Gazul natural se tranzacționează la un nivel stabil.

Argintul își reia raliul euforic, adăugând încă 3,7% pentru a atinge un nou maxim istoric de aproape 66 USD pe uncie. Aurul a crescut cu 0,6%, la 4.330 USD pe uncie, în timp ce platina a înregistrat, de asemenea, o creștere de 3,6%.

Piața criptomonedelor este dominată de pesimism. Bitcoin a scăzut cu 1,1%, la 86.880 USD, în timp ce Ethereum a scăzut cu 0,6%, la 2.940 USD.

