Rezumatul dimineții (18.09.2024)

Acțiunile asiatice au evoluat mixt astăzi, investitorii așteptând rezultatul reuniunii Rezervei Federale de la 21:00 ora României. Volumele de tranzacționare au fost reduse din cauza sărbătorilor din Hong Kong și Coreea de Sud. Indicii futures ai burselor americane au înregistrat câștiguri ușoare în sesiunea asiatică.

Piețele chineze nu s-au mișcat semnificativ la reluarea tranzacțiilor după o vacanță de două zile. Sentimentul rămâne negativ în urma recentelor date economice slabe. Indicii Shanghai Shenzhen CSI 300 și Shanghai Composite s-au tranzacționat aproape de minimele ultimelor 7 luni.

Nikkei 225 din Japonia a fost cel mai bun performer, crescând cu 0,7%, în timp ce TOPIX a avansat 0,2%. Investitorii așteaptă întâlnirea Băncii Japoniei de la sfârșitul acestei săptămâni, așteptările fiind pentru păstrarea ratelor la nivelurile actuale, dar un ton hawkish motivat de date care arată scăderea livrărilor către SUA pentru prima dată în trei ani.

Prețul aurului a crescut ușor în condițiile în care traderii anticipează reducerea ratelor Fed. Aurul spot a crescut cu 0,2% la 2.574,15 dolari pe uncie.

Prețurile petrolului au scăzut în sesiunea asiatică după ce datele API au arătat o creștere neașteptată a stocurilor din SUA. Contractele futures pentru Brent au scăzut cu 0,4%, la 73,41 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru țițeiul WTI au scăzut cu 0,4%, la 69,69 dolari pe baril, înainte de publicarea datelor EIA privind stocurile la 17:30 ora României astăzi.

Dolarul a cedat unele câștiguri de peste noapte, scăzând puternic în raport cu yenul. De asemenea, euro a avansat, recuperând cea mai mare parte a declinului din ziua precedentă iar acum piețele așteaptă datele CPI de la 12:00 ora României.

Traderii sunt împărțiți între așteptările pentru o reducere a ratei Fed cu 25 sau 50 de puncte de bază. CME Fedwatch arată o probabilitate de 65% pentru o reducere de 50 de puncte de bază.

Creșterea exporturilor din Japonia a încetinit brusc în august, livrările către SUA scăzând pentru prima dată în ultimii trei ani. Comenzile de bază pentru utilaje au scăzut neașteptat cu 0,1% în iulie.

Tupperware Brands a solicitat protecția împotriva falimentului conform capitolului 11, invocând scăderea cererii și creșterea costurilor.

Nippon Steel Corp a obținut o prelungire a revizuirii de securitate a urmăririi sale în valoare de 14,1 miliarde de dolari a United States Steel Corporation, ceea ce ar putea împinge o decizie după alegerile americane din noiembrie.

Meta Platforms se confruntă cu o potențială amendă consistentă în UE pentru presupusele eforturi de a domina piața anunțurilor clasificate.

BlackRock și Microsoft au anunțat că intenționează să lanseze un fond de peste 30 de miliarde de dolari pentru a investi în infrastructura AI pentru centre de date și proiecte energetice.

EURUSD este în creștere cu 0,05%. Argintul a scăzut cu 0,92%, iar aurul doar cu 0,1%. Piața criptomonedelor așteaptă, de asemenea, decizia FED după câștigurile de ieri; în prezent, Bitcoin este plat iar Ethereum se tranzacționează cu 1% mai jos.

