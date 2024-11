Rezumatul dimineții (18.11.2024)

Indicii din regiunea Asia-Pacific sunt în mare parte tranzacționați în creștere. Indicii chinezi câștigă între 0,30%-0,60%. Indicele japonez Nikkei 225 este în creștere cu 0,50% până la 38.200 de puncte, în timp ce futures pe indicele SG20cash din Singapore câștigă 0,12%.

Pe piața valutară, schimbările din prima parte a zilei sunt minore. Indicele dolarului american (USDIDX) pierde 0,10% la 106,6000 puncte. Una dintre monedele mai puternice astăzi rămâne lira sterlină, câștigând aproximativ 0,2%.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a declarat în timpul unui interviu că economia țării face progrese în direcția atingerii unei inflații sustenabile, determinată de salarii. Cu toate acestea, Ueda nu a făcut niciun comentariu cu privire la o eventuală decizie a BOJ privind ratele dobânzilor în cadrul reuniunii de luna viitoare. Ueda a reiterat disponibilitatea BOJ de a crește în continuare costurile de împrumut dacă economia se comportă în conformitate cu previziunile sale. Guvernatorul a semnalat îmbunătățirea condițiilor interne pentru o nouă majorare a ratei.

După discursul lui Ueda, yenul japonez a slăbit ușor, dar ulterior și-a șters pierderile, iar USDJPY este în prezent în scădere cu 0,10% la 154,4000.

Coreea de Nord ar fi pregătită să trimită până la 100.000 de soldați pentru a ajuta Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, potrivit unor surse familiarizate cu evaluările unor țări din Grupul celor 20 (G20).

În cursul weekendului, am aflat despre noi numiri în noua administrație a lui Donald Trump. Înainte de întoarcerea sa la Casa Albă, de la 20 ianuarie 2025, Trump l-a numit pe congresmanul din Florida Matt Gaetz în funcția de procuror general.

El l-a ales pe Pete Hegseth, prezentator Fox News și veteran militar, pentru funcția de secretar al apărării. Controversatul RFK Jr. va deveni secretar al Sănătății, în timp ce Marco Rubio pare a fi o alegere mai sigură pentru următorul secretar de stat.

Donald Trump a surprins lumea nominalizând persoane favorabile pieței pentru sectorul criptomonedelor și a anunțat că lucrează la reglementarea acestei piețe în colaborare cu proiecte de vârf precum Cardano și XRP. Informațiile suplimentare susțin prețurile Bitcoin, care au crescut cu 1,40% astăzi, menținându-se peste 91.000 de dolari.

În timpul weekendului, a existat o rotație a capitalului în proiecte mai mari din cadrul pieței altcoin. Proiecte precum XRP, Cardano și Hedera au înregistrat câștiguri de 20-30%.

