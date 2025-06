Rezumatul dimineții (19.06.2025)

Piețele financiare din SUA sunt închise cu ocazia sărbătorii Juneteenth. Piețele financiare din SUA, inclusiv NYSE, Nasdaq și piața obligațiunilor, sunt închise astăzi cu ocazia sărbătorii Juneteenth. În ciuda sărbătorii, tensiunile geopolitice ar putea afecta în continuare sentimentul investitorilor. Piețele sunt concentrate pe posibilitatea unei intervenții a SUA în Orientul Mijlociu.

Mai multe surse sugerează că SUA se pregătesc pentru un posibil atac militar asupra Iranului încă din acest weekend , printre țintele potențiale numărându-se și complexul nuclear Fordow , puternic fortificat.

Trump ar fi aprobat planurile , dar amână luarea unei decizii finale, așteptând semne de detensionare din partea Iranului. A avut loc o ședință scurtă la Casa Albă , dar mișcările trupelor sugerează că operațiunile sunt pregătite .

Armata israeliană a emis avertismente de evacuare în apropierea complexului nuclear de la Arak, chemând civilii și lucrătorii să părăsească zona pe o rază de 2 kilometri.

Este primul avertisment de acest gen în afara Teheranului și sugerează o pregătire coordonată între aliați.

Dolarul american s-a apreciat față de principalele valute, inclusiv EUR, JPY, GBP și AUD . Contractele futures pe indicii bursieri americani au scăzut inițial, dar ulterior au recuperat o parte din pierderi .

Goldman Sachs estimează că prețul actual al țițeiului Brent (în jur de 76-77 dolari pe baril) include o primă de risc geopolitic de 10 dolari . Deși scenariul de bază prevede o scădere la 60 de dolari pe baril până în trimestrul IV , banca avertizează că un conflict între SUA și Iran ar putea împinge prețurile peste 90 de dolari . Perturbări mai grave ar putea determina creșterea și mai mare a prețurilor.

PIB-ul Noii Zeelande a crescut cu 0,8% în primul trimestru , depășind previziunile și ieșind din recesiunea tehnică. Cifra anuală a rămas negativă (-0,7%) , dar a fost mai bună decât se aștepta , în mare parte datorită exporturilor puternice. În ciuda datelor pozitive, NZD a înregistrat puține mișcări .

În mai, Australia a pierdut 2.500 de locuri de muncă , în timp ce se aștepta o creștere de 25.000 de locuri de muncă . Cu toate acestea, ocuparea forței de muncă cu normă întreagă a crescut semnificativ , pierderile fiind limitate la locurile de muncă temporare, ceea ce a atenuat reacția pieței . Rata șomajului a rămas stabilă la 4,1% . Este puțin probabil ca acest raport să împiedice RBA să reducă ratele în iulie , iar piețele continuă să includă ân prețuri o probabilitate ridicată de reducere .

Se așteaptă ca Banca Națională Elvețiană (SNB) să reducă astăzi ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază pentru a contracara deflația.

Între timp, Banca Angliei (BoE) va menține probabil ratele neschimbate , deși divizarea voturilor ar putea oferi indicii despre direcția viitoare a politicii monetare .

Aceste decizii vor încheia o săptămână aglomerată pentru băncile centrale din Europa .

