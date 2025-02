Rezumatul dimineții (20.02.2025)

Atenția investitorilor la începutul sesiunii de tranzacționare de joi este îndreptată către yenul japonez. Moneda niponă câștigă puternic în valoare și se desprinde sub un punct de suport important, ceea ce poate indica o rupere a trendului ascendent existent pe perechea USDJPY. Interesant este însă că aceste mișcări nu sunt dictate de nicio informație/mesaj care ar putea declanșa un astfel de comportament al monedei. Cu toate acestea, un aspect demn de remarcat este diferențialul dintre randamentele titlurilor de creanță americane și japoneze pe 10 ani, care, ca indicator corelat, a pus presiune asupra perechii valutare de ceva timp. Din Australia, am aflat de raportul privind ocuparea forței de muncă din ianuarie, care s-a dovedit a fi foarte puternic, numărul de locuri de muncă adăugate fiind mai mult decât dublu față de prognoza mediană. În timp ce rata șomajului a crescut cu 0,1 puncte procentuale, rata de participare a forței de muncă a atins un maxim istoric, la fel ca și numărul de locuri de muncă. Banca Populară a Chinei a lăsat din nou neschimbate ratele dobânzilor pe 1 și 5 ani, la 3,1% și, respectiv, 3,6%. În SUA, știrea privind dorința de a transfera 20% din economiile rezultate în urma reducerilor departamentului DOGE către beneficii suplimentare pentru americani și o sumă similară pentru plata datoriei federale s-a dovedit a fi un subiect captivant. Trump a menționat, de asemenea, îmbunătățirea stării Rezervei strategice de petrol (SPR), precum și impunerea de tarife de 20% pentru lemn și produse din lemn. Contractele futures indică un sentiment mai bun la începutul sesiunii de astăzi în Europa. Contractele futures bazate pe DAX câștigă în prezent 0,3%. Morgan Stanley este mai optimist cu privire la acțiunile chineze, observând schimbări structurale pe piață. Metalele prețioase își extind seria ascendentă. Aurul crește în prezent cu 0,4% și atinge noi maxime istorice. Argintul este, de asemenea, în creștere cu aproape 0,5%. Pe piața valutară, yenul japonez și dolarul australian au cele mai bune performanțe astăzi. Dolarul american și euro sunt principalii perdanți. Cotațiile NATGAS au scăzut cu aproape 2,5%, după ce noile prognoze meteorologice au indicat o distribuție a temperaturilor mai caldă decât media în Statele Unite.

