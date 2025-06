Rezumatul dimineții (20.06.2025)

Activele riscante au înregistrat o ușoară creștere după ce Trump a declarat că va lua o decizie cu privire la un eventual atac asupra Iranului „în termen de două săptămâni” — o remarcă interpretată de piețe ca o amânare. Comentariul a determinat creșterea contractelor futures pe acțiuni americane, slăbirea dolarului și scăderea prețurilor petrolului și aurului.

Trump are programată o reuniune a Consiliului Național de Securitate vineri, la ora 11:00 ET (17:00 ora României), având ca principal subiect tensiunile dintre Iran și Israel. Președintele Comisiei de Informații a Senatului a sugerat că Trump ar putea prezenta o ofertă finală liderului suprem al Iranului pentru a renunța la ambițiile nucleare.

Presa israeliană relatează că Iranul plănuiește atacuri asupra unor ținte israeliene și evreiești din Europa. Serviciile de securitate ar fi la curent cu această amenințare.

David Lammy din Marea Britanie și senatorul american Marco Rubio au subliniat că Iranul nu trebuie să achiziționeze arme nucleare, evidențiind Orientul Mijlociu ca o regiune cu risc ridicat. Declarațiile lor reflectă intensificarea cooperării internaționale pe fondul escaladării tensiunilor.

Negociatorul iranian Abbas Araghchi urmează să se întâlnească cu miniștrii de externe ai Marii Britanii, Franței și Germaniei la Geneva. Reprezentantul lui Trump, Witkoff, nu va participa. Trump va conduce reuniunea Consiliului Național de Securitate de vineri pentru a evalua situația.

Inflația CPI din Japonia a înregistrat o valoare de 3,5% în luna mai. Inflați CPI de bază (excluzând produsele alimentare proaspete) a crescut la 3,7%, în principal din cauza unei creșteri de 102% a prețurilor orezului față de aceeași perioadă a anului trecut. Inflația din sectorul serviciilor a înregistrat, de asemenea, o ușoară creștere.

Banca Populară a Chinei a menținut dobânzile de referință pentru împrumuturile pe 1 an și 5 ani la 3,00% și, respectiv, 3,50%. Decizia vine în urma măsurilor anterioare de relaxare monetară.

JPMorgan rămâne pesimist în privința dolarului american, invocând încetinirea creșterii economice din SUA, preocupările legate de politica externă și scăderea cererii pentru activele americane. Banca vede o slăbiciune structurală pe termen lung a dolarului american.

