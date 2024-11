Rezumatul dimineții (20.11.2024)

Sesiunea din regiunea Asia-Pacific se desfășoară într-un climat moderat pozitiv. Indicii din China câștigă între 0,30-0,40%. Indicele japonez Nikkei 225 crește cu 0,21% până la 38.300 de puncte, în timp ce contractele pe indicele SG20cash din Singapore sunt în creștere cu 0,30%. Singurul indice perdant este cel australian, AU200.cash, care se tranzacționează în scădere cu 0,40%.

Pe piața valutară, schimbările din prima parte a zilei sunt limitate. Singura monedă care se remarcă prin volatilitate este yenul japonez, care pierde între 0,4-0,5%. Slăbiciunea monedei japoneze rezultă din diminuarea eficacității intervențiilor verbale continue ale oficialilor și diplomaților japonezi. Dolarul își revine ușor, cu 0,13%, USDJPY câștigând astăzi 0,46% până la 155,3000.

Banca Populară a Chinei lasă ratele dobânzilor neschimbate, conform așteptărilor. Rata de împrumut pe un an (LPR) în China rămâne la 3,1%, neschimbată față de luna precedentă. LPR pe cinci ani rămâne de asemenea constantă la 3,6%.

Raportul privind balanța comercială a Japoniei pentru luna octombrie a depășit așteptările, deși deficitul a scăzut puțin mai mult decât se anticipa. Exporturile totale din octombrie au crescut cu 3,1% față de anul precedent (-1,7% în septembrie; așteptări 2,2%). În același timp, importurile au crescut cu 0,4% de la an la an (1,8% în septembrie; așteptări -0,3%). Deficitul comercial s-a ridicat la 461,2 miliarde yeni (2,98 miliarde USD), față de o previziune de 360,4 miliarde yeni.

Exporturile către China (+1,5%), Taiwan (+18,8%) și Hong Kong (+12,2%) au condus la redresare datorită cererii puternice de echipamente pentru fabricarea cipurilor, în timp ce exporturile către Statele Unite, cea mai mare destinație a exporturilor japoneze, au scăzut cu 6,2% din cauza livrărilor slabe de automobile.

Companiile japoneze încearcă să evalueze impactul noilor și potențialelor tarife ridicate promise de noul președinte al SUA, Donald Trump, care ar putea slăbi comerțul internațional.

Petrolul rămâne în mare parte neschimbat în prima parte a zilei, OIL.WTI câștigând 0,04% până la 69,30 dolari pe baril.

Piața metalelor prețioase înregistrează un ușor declin. Aurul a scăzut cu 0,06% la 2.630 dolari pe uncie, argintul se tranzacționează cu 0,60% mai jos la 31 dolari, paladiul pierde 0,77%, iar platina scade cu 0,20%.

Pe piața criptomonedelor, dominația Bitcoin continuă. În prima parte a zilei, BTC a crescut cu 0,25% până la 92.650 USD. În ciuda unei ușoare preluări de profit la sfârșitul zilei, sesiunea de ieri s-a încheiat la un nou maxim istoric de aproximativ 92.600 USD.

Dominația Bitcoin a fost evidentă în ultimele zile, Ethereum având performanțe mult mai slabe. Astăzi, ETH se tranzacționează fără schimbări majore la 3.110 USD, în timp ce capitalizarea totală de piață a celorlalte altcoins este în scădere cu 0,20%.

