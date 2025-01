Rezumatul dimineții (21.01.2025)

Începem prima zi după inaugurarea celui de-al 47-lea președinte al SUA, Donald Trump. Piețele financiare încep ziua oarecum nervoase în urma primelor decizii luate la Casa Albă.

Donald Trump a semnat ieri o listă lungă de ordine executive. Speculațiile au fost, de asemenea, confirmate că, în prima fază, nu vor fi semnate ordine privind tarifele. Cu toate acestea, președintele a schițat mai multe idei cu privire la ce s-ar putea face cu tarifele.

Seara, în Biroul Oval, Trump a declarat că administrația sa va impune un tarif de 25% asupra Mexicului și Canadei la 1 februarie. Aceasta este o măsură semnificativă, deoarece Mexicul și Canada sunt doi dintre cei mai mari trei parteneri comerciali ai Americii.

Anul trecut, importurile în SUA din Mexic s-au ridicat la peste 470 de miliarde de dolari, în timp ce importurile din Canada s-au apropiat de 420 de miliarde de dolari.

O astfel de măsură din partea SUA crește probabilitatea ca ambele țări să impună tarife de raspuns asupra bunurilor americane, ceea ce ar putea afecta întreprinderile naționale.

În plus, China s-ar putea confrunta, de asemenea, cu tarife serioase în cazul în care nu se ajunge la un acord privind achiziționarea TikTok.

Ca răspuns la aceste anunțuri, pe piața valutară se observă o volatilitate extraordinară. Cele mai slabe două monede sunt peso-ul mexican și dolarul canadian. Între timp, dolarul american recuperează parțial pierderile din ziua precedentă inaugurării. La momentul publicării, USDMXN câștigă 1,36%, iar USDCAD este în creștere cu aproape 0,95%.

Indicii din regiunea Asia-Pacific se tranzacționează mai pesimist. Indicii chinezi înregistrează pierderi în intervalul 0,50-0,80%. Bursa japoneză este în creștere cu 0,05%, indicele SG20cash din Singapore este în scădere cu 0,30%, iar indicele australian AU200cash este singurul care câștigă, cu un avans de 0,35%.

Dintre cele mai importante ordine executive semnate ieri de Donald Trump, putem evidenția: Departamentul de Eficiență Guvernamentală : Crearea unui nou departament condus de Elon Musk pentru îmbunătățirea eficienței guvernamentale. Inversarea politicilor din era Biden : Trump a anulat 78 de acțiuni executive din mandatul lui Biden, inclusiv măsuri legate de diversitate și egalitate pentru persoanele LGBTQ. Acordul de la Paris privind clima : Retragerea Statelor Unite din acordul din 2015, inversând reintrarea în timpul mandatului lui Biden. Politica de imigrare : Declararea stării de urgență la frontiera țării și introducerea de restricții privind cetățenia prin naștere. Urgență energetică națională : Trump a declarat o urgență energetică, extinzând forajul și exporturile de combustibili fosili. Politica de gen : Limitarea recunoașterii federale la două genuri, inversând protecțiile lui Biden pentru identitatea de gen.



"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."