Rezumatul dimineții(21.03.2025)

Acțiunile asiatice se clatină pe măsură ce perspectivele globale se deteriorează , acțiunile tehnologice din Hong Kong scăzând cu aproximativ 3% după o creștere recentă, iar indicele HK.cash cu 1,6%. Indicele mai larg al acțiunilor chineze s-a îndreptat spre cea mai abruptă scădere de două zile din noiembrie, în timp ce acțiunile din Indonezia și Taiwan s-au depreciat, în mod similar. Acțiunile japoneze au crescut ușor, iar contractele futures din SUA au rămas în mare parte stabile.

Piețele globale se pregătesc pentru tarifele impuse de Trump, care urmează să intre în vigoare la 2 aprilie. Președintele SUA a confirmat că vor fi puse în aplicare atât tarife reciproce extinse, cât și tarife suplimentare specifice anumitor sectoare, ceea ce va injecta „un val de incertitudine” pe piețe, potrivit Principal Asset Management.

Câștigurile corporative semnalează obstacole economice , FedEx reducându-și perspectivele de profit, citând costurile mai mari și slăbirea cererii. Nike a indicat, de asemenea, tarifele și tensiunile geopolitice cu impact asupra câștigurilor, în timp ce PDD Holdings a recunoscut creșterea incertitudinii globale, în ciuda faptului că a depășit așteptările.

Semnalele băncilor centrale au creat mai multe întrebări decât răspunsuri după reuniunile de politică ale Rezervei Federale, Băncii Japoniei și Băncii Angliei. Toate trei au subliniat că tarifele deteriorează perspectivele economice, accentuând sentimentul investitorilor că piețele „zboară în orb” până pe 2 aprilie.

UE amână tariful la whisky pentru importurile americane și semnalează disponibilitatea de a discuta cu Trump înainte de a lua alte decizii privind măsurile de retorsiune, potrivit viceprim-ministrului Irlandei.

Trump repetă apelurile pentru reducerea ratelor Fed în postările din social media, susținând că prețurile ouălor și benzinei au scăzut. Președintele Fed, Powell, a indicat că banca centrală „nu se va grăbi să se miște” pe fondul incertitudinilor legate de tarife, menținând proiecțiile de reduceri de două sferturi de punct în acest an.

OPEC+ anunță un nou plan de reducere a producției pentru șapte membri pentru a compensa supraproducția. Planul reprezintă reduceri lunare între 189.000-435.000 bpd până în iunie 2026.

Dolarul se întărește față de principalele valute , indicele dolarului crescând cu 0,21%, la 104,01, după ce joi s-a apreciat cu 0,36%. Euro a scăzut cu 0,18% la 1,0831 USD, în timp ce USD/JPY a crescut cu 0,42% la 149,40, în ciuda datelor japoneze mai puternice privind inflația.

Aurul se retrage de la maximele record , scăzând cu 0,5% la 3.029,61 USD/uncie, sub presiunea unui dolar mai puternic, deși prețurile au rămas peste pragul de 3.000 USD, deoarece persistă cererea de refugiu.

Prețurile petrolului cresc din cauza îngrijorărilor legate de ofertă , Brent urcând cu 0,3% la 71,75 dolari și WTI cu 0,4% la 68,38 dolari, îndreptându-se spre a doua creștere săptămânală consecutivă de aproximativ 2% fiecare.

Germania va vota pachetul de creștere economică , Bundesratul urmând să aprobe un fond de 500 de miliarde de euro pentru infrastructură și cheltuieli de apărare. Votul este ultimul obstacol înainte transformării în lege.

Bitcoin pierde teren fiind în scădere cu 1,7% la 84,424.5 USD, cotațiile de pe piața cripto mai largă se retrag pe fondul incertitudinii economice. XRP arată putere relativă după ce SEC a renunțat la cazul său împotriva Ripple.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."