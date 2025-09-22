Rezumatul dimineții (22.09.2025)

Piețele bursiere asiatice sunt relativ optimiste în această dimineață, majoritatea indicilor rămânând stabili după ce acțiunile americane și-au continuat creșterea vineri. Nikkei 225 a crescut astăzi cu 1,2%, China A50 cu 0,66%, iar KOSPI cu 0,52%.

Legiuitorii americani au termen până pe 30 septembrie să adopte un proiect de lege privind finanțarea pentru a preveni închiderea guvernului.

De asemenea, notăm multiple evenimente geopolitice. Estonia a invocat articolul 4 al NATO după ce trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian vineri, iar Germania a trimis avioane de vânătoare pentru a urmări un avion rus deasupra Mării Baltice în weekend.

Yenul este una dintre monedele cu cea mai slabă performanță în această dimineață, pe măsură ce balanța riscurilor se deplasează de la surprizele relativ agresive legate de ultima decizie a BoJ la nervozitatea legată de alegerile prezidențiale din Japonia. Cursul de schimb USD/JPY a depășit 148,35. În același timp, monedele antipodeene și dolarul american înregistrează cele mai mari câștiguri.

Sentimentul pozitiv față de monede precum AUD se datorează în principal comentariilor “hawkish” ale guvernatoarei Michele Bullock, care a avertizat că perspectivele economice rămân incerte și că ar putea exista o cerere excesivă în economie, care ar putea fi determinată de date mai bune decât se aștepta privind piața muncii.

Agenția de rating Moody's a confirmat ratingul de credit al Poloniei la un nivel neschimbat de A2/P-1 pentru datoriile pe termen lung și, respectiv, pe termen scurt, dar, în același timp, a modificat perspectiva de la stabilă la negativă.

Decizia de a modifica perspectiva la negativă reflectă o perspectivă mai slabă pentru indicatorii fiscali și datoria publică în comparație cu așteptările anterioare. Agenția prevede, de asemenea, deficite bugetare semnificativ mai mari pentru sectorul administrației publice și o întârziere în consolidarea fiscală treptată. Riscul provine în principal din impasul dintre guvern și președinte și din probabilitatea creșterii cheltuielilor guvernamentale înaintea alegerilor parlamentare din 2027 și după acestea.

În China, Banca Populară a Chinei a menținut ratele dobânzilor de referință neschimbate pentru a patra lună consecutivă, lăsând rata de bază pe un an la 3,0% și rata pe cinci ani la 3,5%.

Pe piața mărfurilor, asistăm la creșteri semnificative ale prețurilor ARGINTULUI (+1,5%) și PETROLULUI WTI (+0,77%) în timp ce, GAZELE NATURALE nu prezintă o direcție de tranzacționare clară iar AURUL a câștigat astăzi 0,35%.

