Rezumatul dimineții (23.06.2025)

Principalul subiect al weekendului și, prin urmare, al începutului sesiunii de luni, este atacul SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene și amenințările Iranului de a închide Strâmtoarea Hormuz. Deși inițial aceste informații au provocat o incertitudine considerabilă (scăderi ale contractelor futures pentru indicii Wall Street) și o creștere dinamică a prețurilor petrolului, în acest moment aceste mișcări s-au inversat aproape complet. Preocupările legate de închiderea Strâmtorii Hormuz, care este un punct cheie pentru comerțul cu petrol, par puțin probabil să se materializeze în acest moment, deoarece chiar și în cazul închiderii părții din strâmtoare care face parte din apele teritoriale ale Iranului, transporturile comerciale ar putea avea loc prin o parte din apele Omanului și Emiratelor Arabe Unite, care ar fi cel mai probabil securizate de flota SUA. Cu toate acestea, rămâne o mare incertitudine din cauza unei noi escaladări, astfel încât investitorii vor urmări cu atenție comentariile lui Trump pe această temă astăzi. Președintele SUA se va întâlni astăzi, la ora 13:00, ora estică a SUA, cu echipa de securitate națională. În acest moment, contractele futures pe petrol WTI sunt în creștere cu 1,05%, US100 este în scădere cu 0,15%, iar prețul aurului este în scădere cu 0,25%. Indicele dolarului este în creștere cu 0,22%. EUR, AUD, NZD și GBP au recuperat, de asemenea, o parte din pierderile anterioare, cele mai mari vânzări fiind încă înregistrate în cazul AUD și NZD. În afară de geopolitică, principalul subiect al sesiunii de luni va fi datele PMI pentru luna iunie din principalele economii ale lumii. Datele din Australia, în ceea ce privește indicatorii PMI preliminari pentru servicii și industrie, au fost de 51,3 (anterior 50,6) și 50,4 (anterior 49,4). În mod similar, în Japonia, indicatorul preliminar PMI compozit a crescut de la 50,2 la 51,4, susținut de creșterea solidă a sectorului serviciilor și a producției industriale. La momentul redactării acestui articol, rata USD/JPY se apropie de maximul din ultimele cinci săptămâni.

