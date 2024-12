Rezumatul dimineții (23.12.2024)

Acțiunile asiatice au crescut după ce datele mai slabe privind inflația PCE din SUA au reînviat speranțele de relaxare a politicilor. MSCI Asia-Pacific ex-Japonia a crescut cu 0,3%, Coreea de Sud cu 1,3% și Taiwan cu 2,6%. Indicele Nikkei din Japonia a crescut cu 1,2%, stimulat de rapoartele privind potențialele discuții privind fuziunea Honda-Nissan, care vizează finalizarea până în iunie 2025.

Piețele emergente s-au confruntat cu ieșiri semnificative săptămâna trecută, fondurile de obligațiuni pierzând 1,5 miliarde de dolari, iar fondurile de acțiuni 4,6 miliarde de dolari. Fondurile în valută forte au condus ieșirile de obligațiuni la 1 miliard de dolari, în timp ce ETF-urile au dominat ieșirile de acțiuni la 3,1 miliarde de dolari. De la începutul anului, ieșirile se ridică la 28,2 miliarde de dolari pentru obligațiuni și la 30,3 miliarde de dolari pentru acțiuni.

Inflația de bază din Singapore a scăzut la 1,9% în noiembrie, cel mai scăzut nivel din noiembrie 2021 și sub așteptările de 2,1%. Inflația mai slabă creează spațiu pentru relaxarea politicii monetare, deși analiștii sugerează că MAS ar putea aștepta până mai târziu în 2025, având în vedere incertitudinea legată de politicile viitorului președinte Trump.

Honda și Nissan ar fi finalizat termenii fuziunii până în iunie 2025, Mitsubishi Motors luând în considerare posibilitatea de a se alătura combinației. Tranzacția ar putea crea al treilea cel mai mare producător auto din lume, în timp ce ambele companii încearcă să facă față declinului vânzărilor în străinătate și provocărilor pieței EV.

Dolarul s-a menținut aproape de maximele ultimilor doi ani, după retragerea de vineri, ca urmare a datelor PCE mai slabe. Majoritatea monedelor asiatice au rămas sub presiune, USD/JPY tranzacționându-se la 156.59 iar USD/CNY atingând maximele ultimului an. Rupia indiană s-a stabilizat după ce a atins minime record de peste 85 săptămâna trecută, în timp ce dolarul din Singapore s-a menținut stabil înainte de datele privind inflația.

Prețurile petrolului au crescut ușor, Brent ajungând la 73,29 dolari, iar WTI la 69,86 dolari, deși câștigurile au fost limitate de preocupările legate de surplusul de aprovizionare. Sinopec prognozează un consum maxim al Chinei în 2027, în timp ce Macquarie prognozează prețuri medii mai mici la Brent, de 70,50 dolari în 2025. Conducta Druzhba și-a reluat activitatea după probleme tehnice, atenuând preocupările legate de aprovizionarea Europei.

Aurul a revenit ușor la 2.626 de dolari, după declinul de 1% de săptămâna trecută, sub presiunea poziției „hawkish” a Fed și a forței dolarului. Piețele se așteaptă acum la două reduceri ale ratelor în 2025, în scădere față de proiecțiile anterioare, cu prima reducere anticipată în iunie. Argintul a crescut cu 0,6% la 30,137 USD, în timp ce platina a câștigat 0,8% la 940,15 USD.

Bitcoin s-a confruntat cu primul său declin săptămânal de la alegerea lui Trump, scăzând cu peste 7% la 94.344 USD, în timp ce perspectivele prudente ale Fed au temperat optimismul pe piața criptomonedelor. Piața cripto în general a scăzut cu aproximativ 10%, deși analiștii mențin o perspectivă optimistă pentru Q1 2025, în ciuda volatilității potențiale pe termen scurt. Ethereum se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 3.288 USD.

Președintele ales, Donald Trump, a stârnit tensiuni diplomatice amenințând că va reafirma controlul SUA asupra Canalului Panama, invocând rate de utilizare excesive. Comentariile au atras critici dure din partea președintelui Panama, Mulino, și au ridicat îngrijorări cu privire la potențialele schimbări în politica externă a SUA sub administrația Trump.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."