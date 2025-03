Rezumatul dimineții (26.03.2025)

Piața Asia-Pacific prelungește incertitudinea investitorilor din sesiunea americană de ieri. Pe indicii principali, observăm scăderi ușoare sau câștiguri minore. Indicii din China pierd între 0,15-0,30%. Indicele japonez JP225 este în scădere cu 0,15%, indicele din Singapore SG20cash este în creștere cu 0,43%, iar indicele australian AU200.cash câștigă 0,15%.

Contractele futures americane sunt în ușoară scădere, după o închidere dezamăgitoare ieri a sesiunii de pe Wall Street. Investitorii rămân prudenți, așteptând anunțarea tarifelor vamale de către SUA săptămâna viitoare.

Cea mai slabă monedă astăzi este yenul japonez, care pierde între 0,4-0,6% față de alte monede din G10, după un discurs “dovish” al guvernatorului Băncii Japoniei, Ueda.

În declarațiile de astăzi, Ueda a adoptat o poziție în general “dovish”, menționând că inflația recentă „foarte ridicată” din Japonia a fost cauzată în principal de factori temporari, cum ar fi creșterea costurilor de import și a prețurilor la alimente, care sunt susceptibile de a se diminua și, prin urmare, nu reprezintă un motiv pentru înăsprirea politicii monetare.

Ueda a subliniat că majorarea ratei dobânzii ar putea avea loc în cazul în care previziunile privind creșterea costurilor cu alimentele conduc la o presiune suplimentară asupra prețurilor.

Indicatorul CPI din Australia pentru luna februarie a ajuns la 2,4% YoY, sub așteptări (2,5% YoY) și mai mic decât luna precedentă, și confortabil în intervalul țintă de inflație al Reserve Bank of Australia de 2-3%.

În ciuda scăderii CPI, o reducere a ratei de către RBA la reuniunea de săptămâna viitoare este puțin probabilă, având în vedere poziția anterioară de austeritate și faptul că acesta nu este un raport trimestrial privind inflația, la care RBA acordă mai multă atenție.

Președintele Fed Chicago, Goolsbee, a declarat că economia SUA intră într-o nouă fază, avertizând că majorarea așteptărilor privind inflația pe termen lung ar putea deveni o problemă serioasă.

Acesta a reiterat faptul că ratele dobânzilor ar trebui să fie mai scăzute în următoarele 12-18 luni, dar a menționat că incertitudinea ar putea întârzia reducerea ratelor, ceea ce face ca o abordare de tip „wait and see” să fie adecvată pentru moment.

În China, consilierii prezenți la Forumul Boao au îndemnat guvernul să sporească sprijinul pentru cererea internă, în special pentru consumul de servicii, subliniind încrederea și veniturile ca factori determinanți.

Morgan Stanley și-a majorat recomandările pentru acțiunile chinezești, inclusiv pentru indicii MSCI China și Hang Seng, subliniind îmbunătățirea disciplinei corporative și creșterea randamentelor pentru acționari.

Președintele american Trump a transmis semnale contradictorii într-un interviu referitor la tarifele vamale anunțate pentru 2 aprilie. Pe de o parte, Trump a sugerat scutiri limitate pentru țări și produse, iar pe de altă parte, rate potențial mai blânde decât tarifele reciproce.

Goldman Sachs a avertizat că piețele ar putea fi prea calme cu privire la tarife și ar putea fi surprinse dacă măsurile se dovedesc a fi mai dure decât se aștepta.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."