Rezumatul dimineții (26.09.2024)

Indicii din SUA au închis ieri ușor negativ. Cu toate acestea, în prima parte a zilei de astăzi, observăm o revenire a futures. Indicele US500 a depășit pentru prima dată 5.800 de puncte, câștigând 0,40%.

Sesiunea este pozitivă și pentru indicii din regiunea Asia-Pacific. Indicii chinezi sunt în creștere cu aproximativ 1,20%, indicele SG20cash din Singapore câștigă 0,50%, indicele australian AU200.cash este în creștere cu 0,70%, iar indicele japonez JP225 crește cu 1,00%.

Scăderile de ieri ale indicilor bursieri americani au fost susținute de o revenire puternică a dolarului, care a testat din nou zona de suport de aproape trei ani din jurul valorii de 100 de puncte. Indicele USDIDX a câștigat peste 0,70% până la sfârșitul zilei. Astăzi, indicele dolarului a scăzut cu aproximativ 0,10% și se află la nivelul de 100,5000.

Astăzi au fost publicate minutele de la ultima ședință a Băncii Japoniei din luna iulie. Factorii de decizie ai Băncii Japoniei au fost divizați cu privire la cât de repede ar trebui să continue banca centrală să crească ratele dobânzilor. Deși BOJ a majorat în mod neașteptat ratele dobânzilor pe termen scurt la 0,25% cu un vot de 7:2 la reuniunea din iulie, acestea au rămas neschimbate la următoarea reuniune din septembrie.

Doar doi membri ai consiliului au văzut posibilitatea unor noi creșteri ale ratelor. Yenul japonez este una dintre monedele mai slabe astăzi, deși scăderile nu sunt semnificative. USDJPY este în creștere cu 0,05% la 144,7000.

China ia în considerare recapitalizarea celor mai mari bănci de stat cu până la 1 trilion de yuani (142,39 miliarde USD). Acesta este un alt pas în planul de stimulare economică anunțat la începutul acestei săptămâni. Recapitalizarea urmărește să crească capacitatea băncilor de a sprijini economia aflată în dificultate.

Aurul crește cu încă 0,16%, la 2.660 USD, iar argintul se tranzacționează cu 0,30%, la 31,800 USD.

Guvernatorul Rezervei Federale, Adriana Kugler, a declarat că susține ferm decizia recentă a Fed de a reduce rata Fed Funds cu 50 de puncte de bază. Kugler consideră că ar fi oportun să se facă reduceri suplimentare ale ratei la următoarele întâlniri, dacă inflația continuă să scadă conform așteptărilor.

Kugler s-a referit și la raportul PCE, care va fi publicat vineri. Potrivit acesteia, inflația ar trebui să se situeze la 2,7% de la an la an, pentru a îndeplini așteptările și a menține progresul către ținta de 2,0%.

Congresul SUA a adoptat ieri o lege care să finanțeze guvernul până în decembrie și să ofere peste 230 de milioane de dolari pentru finanțarea de urgență a Serviciului Secret. Parlamentarii au avut termen până la 30 septembrie pentru a adopta noi legi de finanțare și a evita închiderea guvernului. Noua legislație prelungește acest termen până la 20 decembrie și finanțează guvernul la nivelurile actuale până atunci.

Pe piața criptomonedelor, asistăm la o consolidare suplimentară după câștigurile recente. Bitcoin este în creștere cu 0,55% la 63.500 USD și rămâne sub zona de rezistență de peste 64.000 USD. Ethereum câștigă 0,80% la 2.600 USD, dar acest lucru se datorează faptului că Ethereum a înregistrat cele mai mari scăderi ieri.

