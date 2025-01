Rezumatul dimineții (27.01.2025)

Sesiunea de vineri de săptămâna trecută s-a încheiat cu un dolar mai slab și cu o ușoară marcare a profiturilor pe Wall Street. Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani a scăzut sub 4,6%, în timp ce indicele Nasdaq 100 s-a retras cu aproape 0,6%. Pe parcursul weekendului, însă, situația s-a schimbat, iar bursa americană ar putea deschide astăzi într-o notă mult mai negativă.

Investitorii au devenit îngrijorați că modelul de inteligență artificială al Chinei, DeepSeek R-1 , ar putea amenința avantajul tehnologic al Statelor Unite. Ca urmare, tendințele de scădere au revenit pe Wall Street, contractele futures Nasdaq 100 fiind în scădere cu 2,4% , iar contractele futures pe indicele de volatilitate VIX marcând o creștere de aproape 8% . De asemenea, US500 pierde peste 1,4% , în timp ce US30 a scăzut cu 0,9% .

Astăzi, China a avut o sesiune foarte puternică, optimismul extinzându-se în țară în ciuda datelor PMI sub așteptări din sectorul serviciilor și din cel manufacturier. Potrivit agenției CFLP, indicatorul preliminar PMI pentru sectorul manufacturier a scăzut la 49,1 în ianuarie, de la 50,1 anterior, în timp ce indicatorul preliminar PMI privind sectorul serviciilor a rămas marginal în teritoriu de expansiune, dezamăgind așteptările pieței. Acesta s-a situat la 50.2 , comparativ cu prognoza de 52.2 și cu publicarea din decembrie de 52.2 . Nikkei din Japonia a pierdut aproape 0,9% , în timp ce KOSPI din Coreea de Sud a câștigat peste 0,8% .

Debutul foarte mediatizat al modelului chinez DeepSeek AI , care a provocat modele „occidentale” precum ChatGPT , Anthropic și Llama , a stârnit optimism în rândul companiilor chineze de tehnologie datorită performanței sale ridicate obținute la un cost mult mai mic. În special, acțiunile PDD Holdings (Pinduoduo) au crescut cu peste 7% , deoarece compania se pare că își dezvoltă propriul model AI.

Bitcoin a scăzut sub 100.000 USD , reflectând sentimentul negativ de pe piața bursieră americană, majoritatea criptomonedelor pierzând teren. Perechea EUR/USD se tranzacționează cu 0,2% mai jos , în timp ce aurul este în scădere cu aproape 0,7% . Contractele futures pe mărfuri, în special în agricultură, sunt în mare parte în scădere, porumbul și soia retrăgându-se cu aproape 1% .

NATGAS se tranzacționează acum cu aproape 10% sub prețul ultimului rulaj și continuă să scadă astăzi, pierzând încă 4% la 3,28 USD/MMBtu .

Donald Trump a amenințat că va impune tarife de 50% Columbiei după ce țara a refuzat să „accepte” un transport de condamnați columbieni deportați. În replică, Columbia a anunțat tarife de 25% la mărfurile americane.

